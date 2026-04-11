Colnago Cycling Festival, tra gravel e Family Bike festa sul Garda

Le strade bianche della Valtenesi, le prove di abilità della Conad Junior Bike, la cicloturistica per le famiglie. La seconda giornata del Colnago Lake Garda Cycling Festival 2026 è baciata dal sole e nutrita dall’entusiasmo.

Stamattina è in programma il secondo percorso per bici Gravel, 64 km lungo le colline moreniche, da Desenzano fino a Salò e poi arrivo a Padenghe. Nel pomeriggio, invece, il lungolago della Capitale del Garda sarà allestito con coni e assi, per l’unica tappa del Campionato regionale di Junior Bike.

Nel frattempo, da piazza Cappelletti partirà la Family Bike, una pedalata di 10 km il cui ricavato sarà devoluto a Casa Ronald di Brescia. La giornata si concluderà alle 21.15 con lo spettacolo pirotecnico sul golfo di Desenzano.