Via al Colnago Cycling Festival: si è aperta la 18esima edizione
Francesca Roman
La kermesse dedicata alla bicicletta è partita con la Randonnée del lago di Garda e il primo itinerario per gravel
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Colnago Lake Garda Cicyling Festival al via
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Pronti, sui pedali, via! La 18esima edizione del Colnago Lake Garda Cycling Festival si è aperta stamattina con la Randonnée del lago di Garda e il primo dei due itinerari per bici gravel, dedicato ai luoghi delle battaglie risorgimentali.
- Colnago Cycling Festival, la partenza dell'edizione 2026 - © www.giornaledibrescia.it
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Sulla starting line del lungolago di Desenzano, i primi protagonisti di questa tre giorni dedicata agli amanti delle due ruote.
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