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Colnago Cycling Festival, in 5mila al via per la Granfondo

Francesca Roman
Due anche quest’anno i percorsi: 140 km il lungo e 108 km il medio. E poi l’itinerario cicloturistico di 40 km dedicato alle bellezze di D’Annunzio, con arrivo a Gardone Riviera
  • BRESCIA SPORT CICLISMO DESENZANO DEL GARDA COLNAGO CYCLING FESTIVAL 2026 GRANFONDO E MEDIOFONDO NELLA FOTO GRIGLIA DI PARTENZA 12-04-2026 perteghella@newreporter
    Colnago Cycling Festival: i 5mila della Granfondo - Foto Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
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AA

La carica dei 5mila ciclisti è partita da Desenzano: la Granfondo Colnago è pronta a dare spettacolo delle strade di Garda, Idro e Valle Sabbia. È stata come sempre una partenza emozionante, a ritmo di musica: il serpentone delle due ruote ha sfilato sul lungolago di Desenzano per oltre 5 minuti.

Due percorsi

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