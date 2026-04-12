Successo di partecipazione per il Colnago Cycling Festival: i risultati

La diciottesima edizione della Colnago Lake Garda Cycling Festival, raccontata in diretta da Teletutto, si conferma un successo di partecipazione. Quattromila partenti stamane poco dopo l’alba hanno invaso il lungo lago di Desenzano per la partenza della Granfondo, evento clou della tre giorni ciclistica che ha coinvolto famiglie, giovani, stranieri in una serie di manifestazioni con tema la bicicletta.

La Granfondo per chi puntava alla vittoria finale ha visto primeggiare il 36enne Alberto Nardin della Mg Kvis (già vincitore della scorsa edizione), che ha coperto i 138 chilometri del tracciato lungo che comprendeva le ascese di Capovalle e delle Coste di Sant’Eusebio in 3h33’21’’ alla ragguardevole media di 39,37 orari, anticipando di sette minuti il terzetto composto dal 29enne Francesco Di Felice secondo, Danilo Celano e Patrick Facchini tutti ex corridori professionisti.

Fra le donne la migliore nel lungo è stata Roberta Bussone, sempre della Mg Kvis in 4h03’03’’ a 34,56 di media. Nel percorso medio di 108 km primeggia a livello maschile Stefano Zoppi in 2h47’53’’ sul bresciano ex dilettante Aldo Caiati. Nel femminile prima Valentina Brivio in 3h07’04’’.

Colnago Cycling Festival: i 5mila della Granfondo - Foto Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

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La festa

Oltre la gara, c’è la festa. Al di là del cronometro, il panino col salame. Forse non per tutti, ma sicuramente per la maggior parte di quei 4mila ciclisti che questa mattina si sono cimentati nella Granfondo, qualsiasi fosse la distanza scelta. Ed è proprio questa la marcia in più del Colnago Lake Garda Cycling Festival: la capacità di far vivere il territorio attraverso lo sport, di far conoscere la sua storia e le sue bellezze naturali, ma anche di far godere delle sue tradizioni enogastronomiche.

Ecco allora che, lungo il percorso, i ristori diventano imperdibili, e non solo per il supporto energetico necessario allo sforzo fisico, ma anche grazie alle prelibatezze preparate con i prodotti locali dalle diverse associazioni e Pro loco. Non si tratta di semplici punti di assistenza, bensì di momenti di socialità: volontari, musica e pubblico trasformano ogni sosta in una piccola celebrazione del ciclismo. In molti casi, i ristori diventano veri e propri punti di incontro tra sportivi di diverse nazionalità, contribuendo allo spirito internazionale della manifestazione, che coinvolge migliaia di persone da oltre 20 Paesi.

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Lo spiedo

Al post-gara, invece, ci ha pensato Coldiretti che, per il secondo anno consecutivo, ha avuto l’onere e l’onore di preparare lo spiedo bresciano, e di servirlo a tutti i partecipanti, una volta tagliato il traguardo sul lungolago di Desenzano. In piazza Malvezzi, nel frattempo, si mangia la torta preparata per questo compleanno speciale (è la 18esima edizione del Festival) dagli studenti del Cfp Canossa di Bagnolo Mella, guidati dal professor Claudio Maggio, e si brinda con Lugana e Valtènesi, grazie alla partnership con la Strada dei Vini e dei Sapori del Garda. Per l’occasione, è arrivato anche il sindaco Guido Malinverno, che celebrato la maggiore età della manifestazione insieme all’organizzatore Tazio Palvarini.

Lo spiedo organizzato da Coldiretti

Le famiglie

Il gran finale del Festival è stato preceduto, sabato sera, dallo spettacolo pirotecnico sul golfo, che ha incantato centinaia di persone. E ancora le lezioni di yoga, le camminate serali, l’area expo… l’intrattenimento, in questo fine settimana, non è di certo mancato, nemmeno per chi non ha inforcato una bicicletta. Perché non dimentichiamo che, alla Colnago, non ci sono solo i ciclisti, ma anche le loro famiglie: le mogli, i mariti, i fidanzati, i figli e i genitori degli atleti, che magari si sono accodati alla trasferta, più o meno lontana. E il Festival è sempre più anche per loro. È sempre più per tutti. Che festa sarebbe, altrimenti?