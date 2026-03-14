Tre giorni a tutta bici: 5mila ciclisti per il Colnago Festival

Il Colnago Cycling Festival diventa maggiorenne. È la 18esima edizione quella presentata ieri sera in castello a Desenzano: 5mila ciclisti, provenienti da oltre 20 nazioni, popoleranno le strade della capitale del Garda e di gran parte della riviera bresciana del Benaco dal 10 al 12 aprile. Tre giornate con tante gare ed eventi pensati per tutte le età, ma soprattutto «una grande festa delle due ruote - come l’organizzatore Tazio Palvarini non manca mai di sottolineare -, capace di coniugare sport, turismo e promozione del territorio.

Un appuntamento che è diventato uno dei più importanti appuntamenti cicloturistici europei». «Desenzano è sempre più internazionale - commenta l’assessore allo Sport di Desenzano Pietro Avanzi -. Grazie a tutti gli atleti che ci verranno a trovare». Alla conferenza erano presenti anche il marketing manager di Colnago Gabriele Sirtori, il consigliere regionale Diego Invernici, il vicepresidente della Provincia Fabio Rolfi, la senatrice Paola Mancini e la presidente del Consorzio Garda Unico Stefania Lorenzoni.

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Venerdì 10 aprile il Festival si apre, come di consueto, con la Randonnée del lago di Garda (partenza alle 8 dal lungolago Battisti), e poi alle 9.30 il primo dei due itinerari per bici Gravel, quello sui «Sentieri della Battaglia», un percorso di 80 km lungo strade sterrate alla scoperta dei luoghi legati al Risorgimento. Sabato, invece, si potrà optare per il percorso «Terra del Garda», che arriverà a Padenghe dopo un tracciato di 64 km sulle strade bianche dell’entroterra gardesano.

La presentazione della manifestazione ciclistica - © www.giornaledibrescia.it

Sabato pomeriggio, alle 14.30 da piazza Cappelletti, partirà la Colnago Family, una pedalata di 10 km non competitiva: anche quest’anno il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Casa Ronald McDonald di Brescia.

Nel frattempo, sul lungolago si svolgeranno le prove della Conad Junior Bike, quest’anno tappa unica del Campionato Regionale. La responsabile eventi di Conad, Veronica Corchia, ha annunciato che alcuni di questi piccoli ciclisti saranno ospiti con le loro famiglie nel truck Conad, sponsor del Giro d’Italia, nella tappa di Milano. La giornata di sabato si concluderà alle 21.15 con i fuochi d’artificio sul lago.

Il clou

E arriviamo alla Granfondo di domenica, con i consueti due tracciati di 108 km il medio e 140 km il lungo, con partenza dal lungolago di Desenzano alle 7.30. Riproposto anche il percorso cicloturistico di 40 km «Le Bellezze del D’Annunzio, che terminerà in cima alla salita di San Michele, dove è previsto il caratteristico ristoro.

Uno dei tanti del Festival, pensati come veri e propri punti di incontro tra sport e tradizione locale, anche grazie alla partnership con Strada dei Vini e dei Sapori del Garda, Coldiretti e i Consorzi vitivinicoli Lugana, Valtènesi e Garda.