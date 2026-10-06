Ciclismo, Italia campione d’Europa: tre bresciani nella staffetta juniores

L'Italia della staffetta mista juniores di ciclismo conquista il titolo europeo in Slovenia. Sulla distanza complessiva di 44 km i due terzetti azzurri, maschile e femminile concludono la prova in 1h07'22''19 alla media di 39,190 orari precedendo di 23" la Polonia è la Svizzera.
Grande gioia in casa azzurra, ma anche nel Bresciano perché dei due terzetti campioni d'Europa facevano parte la bresciana Elisa Bianchi, il bresciano d'adozione Enrico Andrea Balliana e il figlio del gussaghese Paolo Rosola, Patrik Pezzo Rosola. Successo mai in discussione dal momento che gli azzurri sono rimasti al comando dall'inizio alla fine.