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Ciclismo, Italia campione d’Europa: tre bresciani nella staffetta juniores

Oro in Slovenia per gli azzurri. Nel sestetto Elisa Bianchi, Enrico Andrea Balliana e Patrik Pezzo Rosola, figlio del gussaghese Paolo Rosola
Paolo Venturini

Paolo Venturini

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Italia campione d'Europa nella staffetta juniores

L'Italia della staffetta mista juniores di ciclismo conquista il titolo europeo in Slovenia. Sulla distanza complessiva di 44 km i due terzetti azzurri, maschile e femminile concludono la prova in 1h07'22''19 alla media di 39,190 orari precedendo di 23" la Polonia è la Svizzera.

Grande gioia in casa azzurra, ma anche nel Bresciano perché dei due terzetti campioni d'Europa facevano parte la bresciana Elisa Bianchi, il bresciano d'adozione Enrico Andrea Balliana e il figlio del gussaghese Paolo Rosola, Patrik Pezzo Rosola. Successo mai in discussione dal momento che gli azzurri sono rimasti al comando dall'inizio alla fine.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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