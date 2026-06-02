Brescia Monte Magno, oggi per gli Juniores la «corsa che vale»

E dopo 100 chilometri in linea con partenza volante da viale Venezia al termine del trasferimento per le vie della città, si arriva per tramite l’ex statale Gardesana a Gavardo per entrare poi nel circuito vallonato che vede come punto più alto il castello di Muscoline per ridiscendere fra Calvagese e Prevalle e ritorno a Gavardo. Dopo quattro tornate di questo circuito disegnato in Valtenesi la deviazione verso Sopraponte dove, all’altezza della chiesa parrocchiale, svolta stretta a destra per iniziare l’arrampicata a Monte Magno: 4 chilometri con pendenza media del 9% e punte del 17% che lasciano davvero poco respiro, ma al tempo stesso esaltano le caratteristiche dei giovani corridori di 17 e 18 anni che aspirano un giorno a fare carriera.

Tra i «pro»

Negli ultimi anni questa categoria è diventata sempre più decisiva per il passaggio anche al professionismo. È fra questi ragazzi che si vede subito se un giovane ha talento e stoffa per continuare uno sport che richiede tanti sacrifici e una passione sconfinata per le due ruote. Sempre più team pro e i talent scout guardano a questa categoria con grande interesse e seguono in particolare corse come la Brescia Monte Magno che dare indicazioni preziose sulla tenuta, la forza, la classe di un corridore.

La storia

Nata dalla volontà dei Delpietro, Pedrotti, Borra e proseguita dopo un breve stop a metà del primo decennio del nuovo millennio, la «corsa che vale» come giustamente è stata ribattezzata, è stata riportata in auge dal cav. Luciano Manelli, storico sponsor del ciclismo provinciale e affidata nella gestione organizzativa alle esperte e competenti mani dell’Uc Soprazocco nella figura di Gianni Pozzani, ex presidente della Fci provinciale.

Ritrovo per i 112 iscritti ufficiali alla competizione dalle ore 10 presso la concessionario auto Renault Manelli in via Triumplina, partenza alle 14, arrivo previsto attorno alle 16.30. Tra i più attesi ad una bella performance gli atleti delle squadre di casa, ovvero di Biesse Carrera, Feralpi Monteclarense, Guerrini Senaghese ed Ecotek Zero24.