Ciclismo, torna la Brescia Monte Magno: un trampolino verso i «pro»

Cento chilometri di gara ciclistica per vivere emozioni uniche. Appuntamento che si rinnova per la trentanovesima volta con la classica Brescia-Monte Magno in programma – come vuole ormai la tradizione – il 2 giugno, festa della Repubblica. E una festa del ciclismo è anche la Brescia Monte Magno-Gran premio Renault Manelli, fatta anche per rinnovare la memoria dei fondatori di questa «Corsa che vale», come recita il motto che accompagna la competizione secondo Tino Del Pietro, Giuseppe Pedrotti e Silvano Borra.

Storia Nata nel 1985, la corsa aveva proseguito la sua lunga storia fino al 2011 e poi si era interrotta per 3 anni finché la ferrea volontà e la generosa passione di Luciano Manelli, da sempre affezionato e compartecipe di questa manifestazione, l’ha portato ad affidare le chiavi organizzative a Gianni Pozzani che con l’Uc Soprazzocco ci mette anima e cuore per allestire con puntualità questa bella gara, una delle poche in linea per la categoria Juniores.