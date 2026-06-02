Brescia-Monte Magno, neppure il diluvio ferma il toscano Nicolò Cianti

È stato il toscano Niccolò Cianti il più bravo a domare le asperità del Monte Magno, tagliando in solitaria il traguardo della 39ª edizione della Brescia-Monte Magno, storica corsa riservata alla categoria Juniores. Già protagonista del secondo posto al Tour de l’Eure in Francia, l’atleta della Monsummanese doveva riscattare il settimo piazzamento nella passata edizione. E lo ha fatto alla grande, anticipando, con una netta progressione sulla salita finale, Gianluca Archetti della Campana Imballaggi e Davide Pinotti della Cene. Una edizione questa che ha dovuto fare i conti con i capricci del maltempo, costringendo gli organizzatori ad accorciare di un giro il circuito vallonato per preservare l’incolumità dei corridori.

Grande selezione Dei 91 atleti al via, almeno la metà non ha tagliato il traguardo, sfiancati da una giornata che non ha concesso distrazioni. Dopo il via con partenza volante da viale Venezia, la corsa si è spostata nel circuito in Valtenesi. Alla seconda tornata gli atleti Oliinyk (Ecotek) e Sasso (Casalese) hanno preso la testa della corsa, ma il loro timido attacco non ha trovato i favori del gruppo, che ha subito ricucito il margine all’altezza di Gavardo. Mentre al terzo passaggio è toccato ad altri due corridori, il bresciano Botti (Ecotek) e D’Adda (Fagnano Nuova), provare una fuga che si è spenta sul nascere.