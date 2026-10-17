Giornale di Brescia
Abbonati
Ciclismo
Sport
CiclismoGDB+

Martinelli: «Con me sul podio di Montreal è salita l’intera Rovato»

Il tecnico di Lodetto nella serata di Educare Futuro: «Ho allenato i più grandi, e pensare che volevo fare il muratore»
Francesco Venturini
Giuseppe Martinelli alla serata di Rovato con la sindaca Bergo e il presidente di Educare Futuro Bergomi - Foto © www.giornaledibrescia.it
Giuseppe Martinelli alla serata di Rovato con la sindaca Bergo e il presidente di Educare Futuro Bergomi - Foto © www.giornaledibrescia.it

Una serata tra ricordi, aneddoti ed emozioni per ripercorrere oltre mezzo secolo di ciclismo attraverso la voce di uno dei suoi più grandi protagonisti. A 50 anni dalla storica medaglia d’argento conquistata ai Giochi Olimpici di Montreal 1976, Giuseppe Martinelli è stato protagonista di un incontro organizzato dall’associazione Educare Futuro, nella sala della Comunità Mons. Zenucchini di Rovato.

Viaggio nel tempo

Un appuntamento che ha richiamato tantissimi appassionati, con il teatro gremito per ascoltare i racconti del campione, dalle prime pedalate fino ai successi da direttore sportivo al fianco di fuoriclasse come Pantani e Nibali. A riportare indietro le lancette del tempo è stata anche quella maglia di un blu ancora acceso, con il tricolore al centro, indossata sul podio olimpico, lontanissima dai tessuti tecnici attuali, rimasta in bella vista per tutta la serata. «Quel giorno sul podio è salita un’intera comunità», è stato ricordato dagli organizzatori in apertura dell’incontro.

Una carriera a ritroso

Giuseppe Martinelli parla nella serata in suo onore a Rovato // foto Giornale di Brescia
Giuseppe Martinelli parla nella serata in suo onore a Rovato // foto Giornale di Brescia

Martinelli ha ripercorso gli inizi di una carriera nata quasi per caso. «Vengo dalla campagna, all’inizio non avevo nemmeno una bici. Me l’aveva prestata un amico». La prima vittoria arrivò a Ospitaletto, con una fuga da lontano che sorprese gli avversari. «C’era un certo Zoni che vinceva sempre. Partii da lontano e il gruppo pensava fosse lui in fuga, invece ero io», ha ricordato sorridendo. Poi una crescita costante fino alla convocazione per Montreal, nonostante una frattura della clavicola rimediata pochi mesi prima.

Rimpianti

Proprio sulla gara olimpica, a distanza di 50 anni, resta qualche rimpianto. «Non dico di aver buttato via la medaglia d’oro, ma in quel periodo volavo. Avrei potuto raggiungere il primo e magari giocarmi la vittoria in volata». E la voglia di vincere non si esaurì nemmeno dopo l’impresa olimpica. «Quattro giorni dopo ero già a Rimini per correre. Vi lascio immaginare raggiungere la Romagna il 1 agosto. Arrivai che la gara stava per partire, mi aspettavano tutti».

La carriera da Direttore sportivo

Beppe Martinelli con Marco Pantani // foto Rodella
Beppe Martinelli con Marco Pantani // foto Rodella

Terminata la carriera agonistica iniziò una seconda vita da ds, destinata a portarlo ai vertici. «Volevo fare il muratore. Sceso dalla bicicletta, il lunedì avevo già preso il furgone per andare a lavorare», ha raccontato. Tra i ricordi più intensi quelli legati a Marco Pantani, con cui conquistò la storica doppietta Giro-Tour nel 1998. «Con Marco c’è sempre stato un grande feeling. Mi ascoltava spesso, o almeno ci provava». Ma accanto ai trionfi sono riaffiorati anche i momenti più dolorosi, in particolare quelli legati a Campiglio nel 1999. «È stata la pagina più brutta della mia carriera. Mi emoziono ancora a parlarne, Marco non si è più rialzato mi diceva che la gente gli dava del drogato, io gli rispondevo di non ascoltare, che tutti gli volevano bene».

I momenti più belli

Giuseppe Martinelli con Vincenzo Nibali nel Giro d'Italia 2013 // foto Giornale di Brescia
Giuseppe Martinelli con Vincenzo Nibali nel Giro d'Italia 2013 // foto Giornale di Brescia

Il racconto è proseguito con i successi ottenuti insieme a Simoni, Cunego e poi con l’Astana. Tra i momenti più emozionanti, la vittoria di Vincenzo Nibali al Giro del 2013, con l’arrivo in piazza della Loggia a Brescia. «Vincere è bello, ma farlo a casa propria è fantastico. Vincenzo è stato il corridore che mi ha fatto gioire di più». Tra i capolavori tattici, invece, la Vuelta conquistata da Fabio Aru. «Con lui non avrei mai pensato di vincere un grande Giro. Quando ci sono riuscito mi sono detto che potevo fare tutto».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Giuseppe MartinelliBeppe MartinelliRovato

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
Sponsorizzato«NOI2», la risposta al caro energia di A2A«NOI2», la risposta al caro energia di A2A

Grazie a sole e vento, oggi il prezzo fisso dell’offerta per le famiglie è circa il 50% in meno rispetto all’attuale prezzo medio all’ingrosso. E per le imprese ci sono i PPA

"La Repubblica di tutti""La Repubblica di tutti"

Nel saggio di Flick e Puja, la costituzione italiana viene riletta come bussola di fronte alle nuove sfide della società.

In edicola con il GdB
Ogni mattina il tuo quotidiano ti aspetta in edicolaOgni mattina il tuo quotidiano ti aspetta in edicola

Approfitta della promo e abbonati per un anno a soli 0,80€ a copia

SCOPRI DI PIÙ