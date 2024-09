I campioni paralimpici bresciani ospiti oggi del Giornale di Brescia

Hanno portato in alto il nome dell’Italia e di Brescia, città e provincia, alle Paralimpiadi parigine. Oggi saranno ospiti in sala Libretti al Giornale di Brescia per raccontare la loro fantastica esperienza. Federico Bicelli, Pamela Novaglio, Giuseppe Romele e Simone Cannizzaro (Veronica Yoko Plebani non sarà presente per impegni precedenti) saranno i protagonisti di «Campioni di sport e di vita», un incontro che avrà inizio alle 18 e potrà essere seguito in diretta streaming sul sito internet del GdB.

Un momento conviviale promosso da Giornale di Brescia e Teletutto come tributo per l’impegno dell’intero movimento sportivo nel perseguire gli obiettivi di uguaglianza e di pari opportunità nel territorio bresciano, con quattro dei cinque atleti paralimpici che costituiscono la punta di diamante di un sistema assai più vasto, composto da centinaia e centinaia di persone, atleti e volontari, che ogni giorno dedicano tempo e passione alle varie discipline sportive. Conducono l’incontro Nunzia Vallini e Gianluca Magro, direttore e caposervizio redazione sport Giornale di Brescia.

Per il nuotatore Federico Bicelli dalla piscina parigina sono arrivare una medaglia d’oro e una di bronzo nella categoria S7. Il judoka Simone Cannizzaro, alla prima esperienza paralimpica, ha chiuso al quinto posto nella categoria -90 kg J2. Giuseppe Romele, anch’egli all’esordio alle Paralimpiadi estive avendo già alle spalle presenze in quelle invernali, ha chiuso al quarto posto la gara di triathlon, ma è stato squalificato per una «manovra» provocata più dai giudici che dalla sua condotta di gara. Pamela Novaglio infine nel contest misto di carabina a terra da 50m, categoria Sh2 (tiro sportivo) in coppia con Andrea Liverani, non è riuscita a centrare la finale, all’interno però di una competizione di altissimo livello. Ma per lei esserci è stata comunque una grandissima soddisfazione. Il tutto senza dimenticare il fantastico argento conquistato da Veronica Yoko Plebani nel triathlon al termine di una gara fantastica.

Atleti incredibili, ma soprattutto donne e uomini che hanno dentro una forza pazzesca e che a Parigi hanno vissuto emozioni indimenticabili. Quelle che oggi racconteranno con passione nella sala Libretti del Giornale di Brescia.