Paralimpiadi, Novaglio: «Non sono stata perfetta, ma quante emozioni»

Mario Nicoliello

La valtrumplina non è riuscita a centrare la finale della carabina a terra da 50 metri: «I miei colpi erano più larghi di quanto mi aspettassi. Voglio continuare a fare belle cose in questa disciplina»

1 ' di lettura

Pamela Novaglio, la «regina» delle Paralimpiadi - © www.giornaledibrescia.it

Nulla da fare per Pamela Novaglio, che non riesce a centrare la finale della carabina a terra da 50 metri. La valtrumplina conclude la qualificazione al ventiquattresimo posto con 610.5 punti, undici in meno rispetto a quanti ne sarebbero serviti per accedere nella finale a otto. Paralimpiadi, Novaglio fuori nelle qualificazioni della carabina Bilancio Eppure la cinquantaquattrenne veterana della squadra azzurra è soddisfatta della sua Paralimpiade: «Le emozioni non si contano. Sono entrata in g