Plebani d’argento alle Paralimpiadi con una prova tutta cuore

Mario Nicoliello

La poliedrica palazzolese, che aveva vinto il bronzo a Tokyo, si migliora a Parigi con una grande prestazione nella prova di triathlon

Veronica Yoko Plebani sorride con il suo argento - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Una ragazza nata sull’Oglio per rivestirsi d’argento doveva tuffarsi nella Senna. Il fiume è l’ambiente naturale della vita di Veronica Yoko Plebani, che con ventiquattr’ore di ritardo ha acciuffato la seconda piazza nella prova di triathlon. Paralimpiadi, Plebani argento nel triathlon: «Non ci credo» Meno male che c’è stato il rinvio, perché in quel giorno in più Plebani ha fatto quadrare un cerchio destinato a rimanere aperto senza quell’ultimo sprint, più mentale che fisico, compiuto proprio