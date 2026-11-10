Zambrella, il rigore in movimento con l’AlbinoLeffe e il sogno infranto

Ogni «maledetta volta» che il calendario propone la trasferta contro l’AlbinoLeffe (al momento ancora aperta per i giornalisti, ma mai dire mai in futuro...), alla mente viene un solo nome: quello di Fabrizio Zambrella. Il centrocampista svizzero che ha vestito la maglia delle rondinelle dal 2004 al 2009, mica poco, con oltre 100 presenze e quattro gol. Che avrebbero potuto essere cinque, se quel rigore in movimento allo stadio Atleti Azzurri d’Italia l’8 giugno 2008 non fosse finito miseramente fuori, portando con sè tutte le speranze del Brescia di raggiungere il Lecce (poi promosso) nella finale play off per la promozione in A.
Identikit
Zambrella che non aveva un ruolo definito: un po’ regista, un po’ mezz’ala, qualche volta trequartista. Con le maniche tirate sulle mani nelle fredde giornate invernali, con una educazione rara nel mondo del calcio e un carattere schivo che non ne faceva un leader nello spogliatoio. In cui, almeno nella stagione 2007/2008, quella a cui facciamo riferimento, i personaggi di spicco comunque non mancavano: Zambelli, Caracciolo, Posanzini, De Zerbi, Bega, Lima, Martinez, Tacchinardi, Bazzani, oltre a Cosmi in panchina. Insomma, le squadre inesperte erano (e sono anche oggi) altre…
Ma torniamo a Zambella e alla stagione che vede il Brescia chiudere la stagione regolare al quinto posto: in serie A dirette vanno Chievo e Bologna, le rondinelle ai play off (bontà nostra, solo tra quattro squadre) si trovano l’AlbinoLeffe di Armando Madonna, che ha chiuso un posizione avanti rispetto ai biancazzurri. E che quindi nella doppia sfida può giocare in casa, ovvero nello stadio dell’Atalanta.
Passo dopo passo
Il Brescia ci arriva con la vittoria 1-0 dell’andata: gol di Caracciolo, che però si è infortunato e a Bergamo parte dalla panchina. Quei segnali che significano sempre qualcosa quando sei di fronte a una sfida da dentro o fuori...
Le rondinelle non partono bene, anzi, si può dire che nel primo tempo lascino allibiti i tifosi a Bergamo e quelli che sono rimasti a casa, pronti a godersi la partita per radio al posto di seguire gli Europei. All’intervallo l’AlbinoLeffe va in spogliatoio avanti 2-0 grazie alle reti di Carobbio e Peluso. Il Brescia però a inizio ripresa segna subito con Feczesin e da quel momento parte l’assalto alla porta dei bergamaschi. Alla mezz’ora è il momento di Zambrella: rigore in movimento, porta spalancata, quel gol che sembra fatto. Già, sembra. Perché il pallone finisce fuori e con esso i sogni di serie A del Brescia. «Ho commesso un errore incredibile», il commento a fine gara. Già, 18 anni dopo lo ricordiamo ancora...