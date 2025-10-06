Guerini: «Serie C terribile: è il peggior campionato d’Europa»

Fabrizio Zanolini

L’ex Brescia: «Su 60 squadre appena tre vengono promosse direttamente: servono forza, bravura e pure fortuna. Sabato allo stadio ho percepito tanta positività»

L'ex Brescia Vincenzo Guerini - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

«Quello che ho respirato sabato è stato veramente bello: mi è sembrato di tornare indietro di 50 anni». L’abbiamo contattato per un parere tecnico-tattico, ma Vincenzo Guerini, ex rondinella e tecnico biancazzurro, oltre che dirigente sportivo, ha talmente voglia di raccontare cosa ha provato tornando al Rigamonti da tifoso che è un fiume in piena. Union Brescia-Pergolettese: le pagelle dei biancazzurri Le emozioni E la voglia di farci vivere tutte le sue emozioni è palpabile: «Da quest’anno seg