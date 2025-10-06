Giornale di Brescia
Abbonati
Calcio

Guerini: «Serie C terribile: è il peggior campionato d’Europa»

Fabrizio Zanolini
L’ex Brescia: «Su 60 squadre appena tre vengono promosse direttamente: servono forza, bravura e pure fortuna. Sabato allo stadio ho percepito tanta positività»
L'ex Brescia Vincenzo Guerini - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it
L'ex Brescia Vincenzo Guerini - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

«Quello che ho respirato sabato è stato veramente bello: mi è sembrato di tornare indietro di 50 anni». L’abbiamo contattato per un parere tecnico-tattico, ma Vincenzo Guerini, ex rondinella e tecnico biancazzurro, oltre che dirigente sportivo, ha talmente voglia di raccontare cosa ha provato tornando al Rigamonti da tifoso che è un fiume in piena. Union Brescia-Pergolettese: le pagelle dei biancazzurri Le emozioni E la voglia di farci vivere tutte le sue emozioni è palpabile: «Da quest’anno seg

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario