Union Brescia-Pergolettese: le pagelle dei biancazzurri

Maistrello è appannato, Spagnoli litiga con sé stesso e con il pallone. Il migliore è Rizzo: il suo salvataggio sulla linea vale un gol

Il salvataggio sulla linea di Rizzo - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Terzo pareggio consecutivo per l’Union Brescia, che non va oltre lo 0-0 in casa con la Pergolettese. Un risultato che rischia di allontanare ulteriormente i biancazzurri dalla vetta. Di seguito le pagelle. 6 – Stefano Gori Una respinta un po’ «così» su Parker in avvio e qualche rinvio sbilenco. Non incide né decide perché nelle occasioni in cui la Pergolettese rischia di far male lui non è chiamato in causa, ma deve infondere più sicurezza. Brescia, non passa la pareggite: 0-0 con la Pergolettes