L’Union Brescia in flessione cerca l’antidoto al mal di pareggio

Ancora troppi giocatori in condizione approssimativa: va cercata una soluzione alla prevedibilità messa in campo contro la Pergolettese

Si fa presto a esaltarsi (dopo 4 vittorie di fila), si fa presto a deprimersi (dopo 3 pareggi di fila). Ma è rigorosamente nel mezzo che occorre posizionarsi, in modo da mantenere un punto di vista che sia il più possibile pulito dall’emotività: per costruire ci vogliono tempo e pazienza. Se ci fosse anche un pizzico di fortuna si potrebbe tagliare un pezzo di strada. Ma questo non è (ancora) il caso dell’Union Brescia. Un brutto pari: con la Pergolettese il Brescia peggiore della stagione Fless