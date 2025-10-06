Giornale di Brescia
Abbonati
Calcio

L’Union Brescia in flessione cerca l’antidoto al mal di pareggio

Erica Bariselli
Ancora troppi giocatori in condizione approssimativa: va cercata una soluzione alla prevedibilità messa in campo contro la Pergolettese
Una conclusione di Zennaro nel match contro la Pergolettese - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it
Una conclusione di Zennaro nel match contro la Pergolettese - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Si fa presto a esaltarsi (dopo 4 vittorie di fila), si fa presto a deprimersi (dopo 3 pareggi di fila). Ma è rigorosamente nel mezzo che occorre posizionarsi, in modo da mantenere un punto di vista che sia il più possibile pulito dall’emotività: per costruire ci vogliono tempo e pazienza. Se ci fosse anche un pizzico di fortuna si potrebbe tagliare un pezzo di strada. Ma questo non è (ancora) il caso dell’Union Brescia. Un brutto pari: con la Pergolettese il Brescia peggiore della stagione Fless

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario