Giornale di Brescia
Abbonati
Calcio

Un brutto pari: con la Pergolettese il Brescia peggiore della stagione

Erica Bariselli
L’Union non va oltre un deludente 0-0: prevedibilità in attacco e nessun piano B, l’Union raccoglie il terzo pareggio consecutivo
Applausi e qualche fischio a fine gara per l'Union Brescia - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it
Applausi e qualche fischio a fine gara per l'Union Brescia - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Union Brescia-Union Brescia 0-0. Non è una svista, non è un refuso, ma un concetto: più che la Pergolettese è stato il Brescia a inchiodare, di nuovo, se stesso sul pari. Un brutto pari: non c’è un altro modo di dirlo. Magari un giorno, dentro questo inferno stagionale che è la serie C, scopriremo che questo punto insieme ai precedenti due, saranno destinati a segnare la differenza in positivo. Ma questo giorno non è oggi: non dopo aver visto la peggior versione – passo indietro anche rispetto a

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario