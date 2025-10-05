Un brutto pari: con la Pergolettese il Brescia peggiore della stagione

L’Union non va oltre un deludente 0-0: prevedibilità in attacco e nessun piano B, l’Union raccoglie il terzo pareggio consecutivo

3 ' di lettura

Applausi e qualche fischio a fine gara per l'Union Brescia - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Union Brescia-Union Brescia 0-0. Non è una svista, non è un refuso, ma un concetto: più che la Pergolettese è stato il Brescia a inchiodare, di nuovo, se stesso sul pari. Un brutto pari: non c’è un altro modo di dirlo. Magari un giorno, dentro questo inferno stagionale che è la serie C, scopriremo che questo punto insieme ai precedenti due, saranno destinati a segnare la differenza in positivo. Ma questo giorno non è oggi: non dopo aver visto la peggior versione – passo indietro anche rispetto a