Brescia, giorni caldi in campo e fuori. Mercato: Mallamo in chiusura

In uscita, in entrata, in difesa e all’attacco. L’Union Brescia è impegnato su più fronti tra mercato ed extra campo. Con un diktat: occuparsi solo delle vicende che possono essere controllate, rimanendo sul proprio terreno in un momento che è anche di scelte strategiche e dunque di direzione.
Mosse
Quindi: non si pensa e non si parla di Massimo Cellino per il quale oggi si gioca la partita delle partite. Appuntamento in tribunale questa mattina, con l’udienza anticipata in virtù del fatto che i legali dell’imprenditore sardo hanno cambiato strategia e chiesto il concordato in continuità per evitare il fallimento. Che tuttavia resta un rischio molto concreto, con le parole dell’esperto nominato dal tribunale, l’avvocato Bissocoli, che nero su bianco ha bocciato il piano di salvataggio del Brescia calcio scrivendo che «sono mancate buona fede e correttezza».
In tutto questo, dopodomani l’Union Brescia è invece chiamata a depositare l’offerta per l’acquisizione del marchio storico dell’era Corioni: l’asta di aggiudicazione si terrà poi lunedì 13. «E potremmo non essere i soli a partecipare»: questo il sentore espresso da Giuseppe Pasini.
Passi in avanti
Intanto nelle stanze dei bottoni della sua società si lavora a un mercato che potrebbe essere pronto a decollare. È infatti molto vicina la chiusura della trattativa che porterà Alessandro Mallamo a titolo definitivo in biancazzurro: trovata l’intesa tra giocatore e Union Brescia sulla base di un triennale ed è a un passo anche l’intesa tra la società del presidente Pasini e il Südtirol.
Occorre poi operare in uscita per tagliare costi e allo stesso tempo monetizzare (Vesentini e Sina possono aiutare a far cassa) in modo da auto innalzare la possibilità di spesa. In partenza anche i vari Fogliata, Cisco Vido, De Francesco, Hergheligiu. Elementi come Di Molfetta, Pasini o Pilati se avessero altre offerte verrebbero lasciati liberi. Poi, prima di pensare all’attacco e alla difesa, caccia a un trequartista sinistro e a un esterno destro.
Nel frattempo occorrerà fare muro attorno a Crespi (già richiesto, a soldi, dal Modena) e Mercati: anche per lui c’è l’interessamento di tante serie B. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro con l’agente del centrocampista e si potrebbe parlare anche dell’ipotesi di un rinnovo.
Abbonamenti
Prosegue intanto la prelazione per gli abbonati della passata stagione. Il dato a ieri parla di 1.480 tessere rinnovate in tre giorni. Abbonati che avranno a disposizione anche la giornata di oggi e quella di domani (16-22) sempre allo stadio per confermare la loro «fedeltà». Oggi ci sarà anche una gradita sorpresa visto che è stato organizzato un meet&greet al Rigamonti col tecnico Eugenio Corini dalle 18 alle 19.30. Spazio ai tifosi per foto e autografi. Ufficiali intanto data e ora della Coppa Italia: Arezzo-Brescia sarà domenica 9 agosto alle 19.45.