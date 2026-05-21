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Brescia, domenica alle 21 a Salerno la semifinale d’andata dei play off

Oggi per i biancazzurri seduta di scarico, mentre si registra un cauto ottimismo per Marras in vista del match contro la Salernitana
Erica Bariselli

Erica Bariselli

Giornalista

I giocatori dell'Union Brescia dopo la partita play off contro il Casarano - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it
I giocatori dell'Union Brescia dopo la partita play off contro il Casarano - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

È già ufficiale l’orario del fischio d’inizio della gara di semifinale d’andata, in programma domenica, tra Salernitana e Union Brescia. All’Arechi si gioca alle 21 con diretta alle 21.

Nel frattempo

Intanto questo mattina per la squadra di Corini seduta di scarico. Attenzioni puntate sulle condizioni di Marras. Dopo la grande preoccupazione iniziale c’è più fiducia sul fatto che il problema patito al polpaccio con il Casarano sia solo un affaticamento. Il giocatore ha riferito di essere convinto di essersi fermato per tempo, evitando così di aggravare la situazione. In giornata se ne saprà di più. Recuperabile invece capitan Balestrero, che a sua volta aveva lamentato problematiche muscolari, nel suo caso dopo la gara d’andata.

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play off serie C 2026Union BresciaSalernitana
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