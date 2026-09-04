Union, Corini: «Rispetto per il Desenzano, ma vogliamo vincere il derby»

All’antivigilia del primo derby stagionale, che domenica al Rigamonti vedrà l’Union Brescia affrontare un Desenzano senza dubbio in forma, Eugenio Corini spera di avere un’arma in più, ovvero Manuel Marras, che è uscito per infortunio in Coppa Italia contro la Giana Erminio. «Il riscontro che abbiamo avuto dagli esami è positivo – dice – e abbiamo ancora un giorno di allenamenti sabato più la rifinitura di domenica al mattino prima della partita. C’è insomma la volontà di recuperarlo ma senza correre alcun rischio».
Tradotto, se Marras sarà ok partirà dalla panchina. E allora potrebbero spalancarsi le porte dell’undici titolare per Pellegrini, schierato accanto a Rizzo Pinna alle spalle di Crespi. «Jacopo lo abbiamo voluto tenere proprio per le sue caratteristiche. In Coppa ha fatto bene, sa giostrare da punta, seconda punta, ma anche alle spalle di un giocatore dalle caratteristiche di Crespi». E poi nel motore ora c’è anche un’arma in più, ovvero Di Molfetta, in gol mercoledì. «Davide ha recuperato e ho fatto i complimenti a chi gli ha permesso di arrivare così a inizio stagione. Quello contro la Giana Erminio è stato un bel test anche a livello mentale, sappiamo che con le sue giocate può darci soluzioni in più».
Il derby
Domenica al Rigamonti per il primo derby stagionale arriva il Desenzano, forse una delle formazioni più in forma del momento. «Vero, lo hanno dimostrato in campionato e passando come noi il turno in Coppa Italia. Avversaria che, come ho detto alla squadra, va affrontata con massimo rispetto, anche perché arriva con il carico di entusiasmo che ti dà l’aver vinto un campionato da prima in classifica. Hanno messo giocatori importanti, tra cui i nostri ex De Francesco, Pilati, Santini a cui aggiungo Minelli. Senza dimenticare una pedina come Moscati. Detto ciò noi veniamo da una stagione, quella passata, in cui i derby sono stati spesso una sofferenza: stavolta vogliamo vincere e abbiamo la convinzione e la giusta cattiveria per farlo. Sottolineo, massimo rispetto per il Desenzano ma non vediamo l’ora di batterlo».
Martedì in piazza Loggia l’abbraccio dei tifosi è stata l’ennesima prova di affetto. «Molto emozionante, ma in fondo spero che sia stato solo l’antipasto, perché vorrei ripetere l’esperienza a fine stagione con la piazza ancora più piena. Sappiamo quali sono le aspettative nei nostri confronti e quale sia la nostra responsabilità, ma ribadisco: puntiamo a una stagione da protagonisti».
La Coppa Italia ha fornito segnali positivi anche da chi gioca meno. «Verissimo, ma alla squadra lo vado dicendo dal primo giorno: io non posso promettere nulla a nessuno, quindi sta a loro sfruttare al meglio anche quel solo minuto che magari viene concesso per mettermi in difficoltà. E fino adesso è stato così».