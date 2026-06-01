Il messaggio di Pirlo al Brescia: «Torniamo dove meritiamo»

L’ Union Brescia si gioca tutto in una settimana: domani al Rigamonti (21.15) è in programma la finale d’andata contro l’Ascoli , domenica nelle marche (18) il ritorno. Una doppia sfida che vale una stagione: in palio c’è l’ultimo posto per la promozione in serie B.

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La città si è stretta attorno alla squadra: il secondo sold out al Rigamonti, ormai vicinissimo, è scontato. Tra i molti tifosi pronti a spingere i biancazzurri verso il grande obiettivo ce n’è uno speciale: Andrea Pirlo, che con un videomessaggio pubblicato sui social dalla società di Giuseppe Pasini ha voluto mostrare la propria vicinanza al Brescia.