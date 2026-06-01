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Il messaggio di Pirlo al Brescia: «Torniamo dove meritiamo»

Con un videomessaggio pubblicato sui social dall’Union, l’ex centrocampista biancazzurro ha voluto far sentire la propria vicinanza alla squadra in vista della finale contro l’Ascoli
Un frame del videomessaggio di Pirlo
Un frame del videomessaggio di Pirlo

L’Union Brescia si gioca tutto in una settimana: domani al Rigamonti (21.15) è in programma la finale d’andata contro l’Ascoli, domenica nelle marche (18) il ritorno. Una doppia sfida che vale una stagione: in palio c’è l’ultimo posto per la promozione in serie B.

La città si è stretta attorno alla squadra: il secondo sold out al Rigamonti, ormai vicinissimo, è scontato. Tra i molti tifosi pronti a spingere i biancazzurri verso il grande obiettivo ce n’è uno speciale: Andrea Pirlo, che con un videomessaggio pubblicato sui social dalla società di Giuseppe Pasini ha voluto mostrare la propria vicinanza al Brescia.

«Dobbiamo tornare dove meritiamo, un grande in bocca al lupo all’Union Brescia per questa finale play off e un abbraccio a Corini e al suo staff», le parole dell’ex centrocampista biancazzurro.

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