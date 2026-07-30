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Brescia, sospiro di sollievo per Crespi: può tornare ad allenarsi

I nuovi accertamenti hanno certificato che l’anomalia cardiaca riscontrata nei giorni scorsi sia rientrata: Corini può sorridere
Luca Chiarini

Luca Chiarini

Giornalista

Valerio Crespi in allenamento - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
Valerio Crespi in allenamento - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Luce verde per Valerio Crespi: dopo i timori dei giorni scorsi, è definitivamente rientrata l’anomalia cardiaca che era stata riscontrata nei giorni scorsi durante alcuni controlli di routine. Dopo gli ultimi accertamenti, informa il club, l’attaccante dell’Union Brescia «ha ottenuto l’idoneità alla ripresa dell’attività sportiva agonistica, e potrà quindi riprendere gli allenamenti con il gruppo».

Confermate dunque le sensazioni iniziali della società, che sin da subito si era detta «cautamente ottimista» sulle possibilità che il problema si risolvesse in pochi giorni.

Gli altri

Notizie rassicuranti anche su Mercati, per il quale sono state escluse lesioni al soleo. Si ferma invece per alcune settimane Leonard Kolgecaj: per lui una microfrattura a un dito. Un altro stop, dopo quello di Gori, che accentua la necessità di chiudere a breve per un nuovo portiere.

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