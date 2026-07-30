Brescia, sospiro di sollievo per Crespi: può tornare ad allenarsi

Luce verde per Valerio Crespi: dopo i timori dei giorni scorsi, è definitivamente rientrata l’anomalia cardiaca che era stata riscontrata nei giorni scorsi durante alcuni controlli di routine. Dopo gli ultimi accertamenti, informa il club, l’attaccante dell’Union Brescia «ha ottenuto l’idoneità alla ripresa dell’attività sportiva agonistica, e potrà quindi riprendere gli allenamenti con il gruppo».
Confermate dunque le sensazioni iniziali della società, che sin da subito si era detta «cautamente ottimista» sulle possibilità che il problema si risolvesse in pochi giorni.
Gli altri
Notizie rassicuranti anche su Mercati, per il quale sono state escluse lesioni al soleo. Si ferma invece per alcune settimane Leonard Kolgecaj: per lui una microfrattura a un dito. Un altro stop, dopo quello di Gori, che accentua la necessità di chiudere a breve per un nuovo portiere.