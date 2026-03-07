Union Brescia senza alternative: con la Triestina solo un risultato

Un cane che abbaia e che allo stesso tempo, morde. Né più né meno è il modello di Brescia ci aspettiamo questo pomeriggio – ore 17.30 – in casa contro la Triestina. Non possiamo prendere in considerazione l’opzione di una squadra versione gattino che fa le fusa di Zanica.

Così come il ko contro la Pergolettese aveva lasciato strascichi che si erano riflessi sulla successiva gara - poi vinta - con la Pro Patria, il rischio che anche il flop contro l’Albinoleffe rilasci qualche effetto anche oggi, c’è. Però, tempo per le autoanalisi non ce n’è più perché con quella odierna mancano appena 8 gare alla fine della regular season e il Brescia deve scendere dal lettino dell’analista immaginario, decidendo cosa vuol fare e chi vuol essere da grande. Soprattutto, se vuole esserlo. E la migliore dichiarazione d’intenti, a quel punto non può che essere un’autocura. Non può che essere passare all’azione. Cospargendosi di coraggio, armandosi di un atteggiamento che sia definibile vincente dall’inizio alla fine.

Senza scuse

Avere un atteggiamento vincente, non significa farlo corrispondere automaticamente a una vittoria. Significa però creare i presupposti. Esattamente come non è avvenuto a Zanica quando ci si aspettava un Brescia, appoggiato più sull’adrenalina post Lecco che non su effettive freschezza ed energie, desideroso di azzannare subito una preda capace di muoversi nella prateria, ma che più di qualche graffio non era sembrata in grado di assestare. Ha pesato anche qualche scelta dell’allenatore.

Da quei graffi, il Brescia si è invece fatto fatalmente ferire. In maniera non accettabile, rendendosi vulnerabile e rinunciando alla propria parte di bestia feroce. In serie C, non si può fare. Perché – concetto già espresso su queste colonne – la serie C non è la serie B e il Brescia in serie C non è una squadra qualunque.

È «la squadra» che in quanto tale si deve comportare (non atteggiare: comportare, che è diverso). Fatto questo, poi si può anche pareggiare o perdere: ma senza nulla da ridire. Questo è il passo decisivo e il Brescia ci ha solo illuso di averlo già compiuto. In questo, è vero, viene ancora fuori tutta quella che è ancora la tenerezze temporale del progetto Union con una crescita che deve essere ancora compiuta da tutta la struttura e da tutto l’ambiente. Con una conoscenza che deve ancora maturare anche di una categoria che lo stesso allenatore, peraltro, pur navigatissimo, sta ancora scoprendo.

Senso e aspettative

Tutto sacrosanto. Però...Però il tempo stringe e i propositi di gloria arrivano prima di tutto dall’interno. E tutto questo deve avere un senso e anche da ciò arrivano le aspettative. Che oggi, ritorniamo al punto iniziale, non possono non coincidere con l’obbligo di una prestazione convincente e di un risultato positivo.

Contro una squadra che al netto della penalizzazione monstre avrebbe una classifica dignitosa, ma che non si può fingere che non sia già virtualmente retrocessa. Che non sia piena zeppa di problemi e defezioni, che non è nemmeno la stessa squadra affrontata all’andata quando ancora c’era l’idea di un sogno rimonta e quando per questo fu ingaggiato Tesser.

Il mercato di gennaio s’è pure portato via i pezzi migliori. Che poi chi non ha nulla da perdere proprio per questo possa rappresentare un pericolo è indubbio. Ma meno dubbi ancora ci sono sul fatto che chi invece ha da perdere, debba far valere le proprie ragioni. A ogni costo e tra l’altro con adeguate armi a disposizione. E allora, che il cane biancazzurro dentro il proprio recinto, abbai e morda. Soprattutto, morda.