Calcio

Corini: «Stiamo costruendo la mentalità giusta per inseguire la B»

Enrico Passerini
Il tecnico dell’Union Brescia alla vigilia della sfida con la Triestina: «Non vediamo l’ora di scendere in campo, vogliamo cancellare la sconfitta con l’AlbinoLeffe»
«Non vediamo l’ora di scendere in campo, perché c’è la voglia di cancellare la sconfitta di martedì. Paragoni con la FeralpiSalò? Non ha senso. Noi siamo il Brescia e vogliamo essere il Brescia. Stiamo costruendo la mentalità per andare in serie B». Questi i pensieri di Eugenio Corini alla vigilia della sfida di domani pomeriggio tra Brescia e Triestina.

I rimpianti

In conferenza stampa, nel Media Center del Lino Turina, il tecnico di Bagnolo Mella parla così: «C’è grande rabbia, perché il ko con l’AlbinoLeffe non ci voleva. Il primo tempo è stato molto equilibrato, mentre nella ripresa abbiamo fatto meglio noi. Peccato però che poi loro abbiano segnato, sfruttando una nostra indecisione. Poi abbiamo cercato di pareggiare, ma come ho detto ai ragazzi, se non prendi la porta, è difficile fare punti».

  Serie C, gli scatti di AlbinoLeffe-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di AlbinoLeffe-Union Brescia - Foto New Reporter
La sfida con i giuliani non è da sottovalutare: «Per chi guarda la classifica, magari, questa partita sembra semplice. Non è assolutamente così, perché se si va a vedere nel dettaglio, la Triestina è sicuramente una squadra viva. Giochiamo in casa e ritroviamo il nostro pubblico, ma non avremo vita facile. Di certo abbiamo una gran voglia di tornare alla vittoria».

Le scelte

Capitolo formazione: «Questa è la terza gara nel giro di una settimana. Di conseguenza devo fare parecchie valutazioni. Senza entrare troppo nel dettaglio, voglio mandare in campo chi può garantirmi l’intensità giusta. Cisco? Non l’ho più schierato dall’inizio perché poi è arrivato Marras, che ha alzato ulteriormente la qualità».

Obiettivo serie B: «Ma non siamo la FeralpiSalò. Siamo una realtà diversa, che vuole raggiungere traguardi ambiziosi. Il Vicenza è in C da quattro anni; il Padova ne ha impiegati sette per andare in cadetteria: noi siamo nati il 17 luglio e stiamo costruendo la mentalità giusta per cercare di salire già quest’anno, attraverso i play off».

