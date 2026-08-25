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Union Brescia, ricorso al Tar contro il divieto di trasferta a Crema

Il club ha deciso di muoversi contro il provvedimento firmato dal Prefetto di Cremona e c’è il precedente del Vicenza
Erica Bariselli

Erica Bariselli

Giornalista

I tifosi dell'Union Brescia sarebbero pronti ad andare in massa a Crema
I tifosi dell'Union Brescia sarebbero pronti ad andare in massa a Crema

L’Union Brescia ha deciso di effettura ricorso al Tar contro il divieto di trasferta a Crema per la gara di domenica sera contro la Pergolettese. Presumibilmente il ricorso del club di Pasini, si fonderà sul fatto che la  passata stagione al «Voltini», dove i bresciani si presentarono in gran numero, non avvennero incidenti né si registrarono problematiche di alcun tipo: il divieto firmato dal Prefetto di Cremona,  è stato evidentemente disposto per i fatti che si verificarono in occasione dell’ultima trasferta di B contro la Cremonese.

La scorsa stagione, nel novembre del 2025il Vicenza vinse un ricorso analogo al Tar che sdoganò, in novembre, la trasferta di Brescia per i tifosi biancorossi. 

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