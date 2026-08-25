Union Brescia, ricorso al Tar contro il divieto di trasferta a Crema

L’Union Brescia ha deciso di effettura ricorso al Tar contro il divieto di trasferta a Crema per la gara di domenica sera contro la Pergolettese. Presumibilmente il ricorso del club di Pasini, si fonderà sul fatto che la passata stagione al «Voltini», dove i bresciani si presentarono in gran numero, non avvennero incidenti né si registrarono problematiche di alcun tipo: il divieto firmato dal Prefetto di Cremona, è stato evidentemente disposto per i fatti che si verificarono in occasione dell’ultima trasferta di B contro la Cremonese.
La scorsa stagione, nel novembre del 2025, il Vicenza vinse un ricorso analogo al Tar che sdoganò, in novembre, la trasferta di Brescia per i tifosi biancorossi.