Il Brescia fa il ritorno al futuro: con Corini c’è la fumata bianca

Intesa solo da formalizzare, giovedì il tecnico di Bagnolo Mella guiderà il primo allenamento

Eugenio Corini è pronto a rimettersi in gioco - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

La fumata bianca è arrivata fino a Terni e ha avvolto l’atmosfera della pessima partita di Coppa Italia. Guidata da Nicola Ferrari, ma con Eugenio Corini davanti alla tv nei panni non solo di telespettatore, ma di allenatore in pectore dell’Union Brescia. Per il ritorno a casa di Eugenio Corini, è cosa fatta. L’intesa è soltanto da formalizzare, ma è soltanto roba di carteggi da scambiare e depositare. Il tutto – salvo complicazioni che però non si capisce in cosa possano eventualmente consister