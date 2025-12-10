Giornale di Brescia
Abbonati
Calcio

Il Brescia fa il ritorno al futuro: con Corini c’è la fumata bianca

Erica Bariselli
Intesa solo da formalizzare, giovedì il tecnico di Bagnolo Mella guiderà il primo allenamento
Eugenio Corini è pronto a rimettersi in gioco - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
Eugenio Corini è pronto a rimettersi in gioco - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

La fumata bianca è arrivata fino a Terni e ha avvolto l’atmosfera della pessima partita di Coppa Italia. Guidata da Nicola Ferrari, ma con Eugenio Corini davanti alla tv nei panni non solo di telespettatore, ma di allenatore in pectore dell’Union Brescia. Per il ritorno a casa di Eugenio Corini, è cosa fatta. L’intesa è soltanto da formalizzare, ma è soltanto roba di carteggi da scambiare e depositare. Il tutto – salvo complicazioni che però non si capisce in cosa possano eventualmente consister

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario