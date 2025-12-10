Brescia travolto, addio alla Coppa Italia: la Ternana vince 4-1

Il cammino in Coppa Italia Serie C dell’Union Brescia si arresta ai quarti di finale. Al Liberati, con la Ternana, va in scena una partita senza storia: gli umbri vincono 4-1, chiudono la pratica in un tempo, scoprono i difetti e i fantasmi di una squadra che vive il momento peggiore della stagione.

In una sfida evidentemente condizionata dalle turbolenze delle ultime ore, i biancazzurri non hanno mai dato l’impressione di poter realmente mettere in discussione la superiorità della squadra di Liverani. Un lampo tardivo di Valente, poi il buio. Per Corini non sarà semplice restituire stimoli a questa squadra. Nel dopopartita non parla nessuno, in attesa delle comunicazioni ufficiali delle prossime ore.

Le scelte iniziali

Tatticamente Nicola Ferrari, tecnico ad interim per questa partita, resta nel solco di Diana: difesa a tre con Silvestri (che col Lumezzane era squalificato) accanto a Facchini e Rizzo. Tra i pali il portiere di coppa Liverani. Fuori Pasini, infortunato, così come Mercati. In questo modo tocca a Fogliata fare il vertice basso.

I due interni sono Balestrero e Valente, prima di oggi in gol sia a Carpi sia a San Benedetto. Sugli esterni viaggiano invece Cisco e De Maria. Davanti il tecnico della Primavera chiede uno sforzo a Cazzadori, che duetta con Leporini. Vido, in panchina, è pronto a subentrare all’occorrenza.

Leonardi sblocca il match

L’Union entra in campo leggera, nell’accezione più negativa del termine. Gambe molli e poca cattiveria. Alla Ternana basta il minimo sforzo per indirizzare la partita. A sbloccarla, al venticinquesimo, è Leonardi: serpentina dopo una respinta corta di Rizzo che fa secco Facchini. Poi l’attaccante della Ternana resiste all’assalto di Silvestri e fa passare il pallone sotto le gambe di Liverani.

La doppietta di Pettinari

Il Brescia incassa il colpo ma non ha sussulti. E allora gli umbri mordono la preda. Cinque minuti più tardi arriva il raddoppio di Pettinari, che beneficia della marcatura inesistente di Rizzo e fulmina Liverani di testa. L’Union s’iscrive finalmente al match con un palo colpito in mischia da Leporini, ma è una scintilla che non incendia un bel nulla. Al 35’ Pettinari firma la doppietta con un destro da fuori non irresistibile, ma sul quale Liverani è poco reattivo. Per il Brescia è notte fonda già prima dell’intervallo.

Valente illude, poi Bianay

Nella ripresa l’Union prova a proporre qualcosa di diverso, almeno in termini di atteggiamento. Cisco bussa alla porta di Vitali con un gran mancino: bel riflesso del portiere degli umbri. Il Brescia lancia qualche segnale, anche se rischia su una conclusione di Bianay, che colpisce il palo a tu per tu con Liverani. Valente trova il modo di accorciare le distanze al 68’: cross panoramico di Zennaro (subentrato) e gran volée del diciannovenne, al terzo gol su tre partite in questa competizione.

L’illusione dura poco: Bianay chiude definitivamente i conti all’81’, con un bel diagonale su assist di McJannet, che aveva forse commesso fallo in precedenza su Sorensen. Non cambia la sostanza: l’Union saluta con merito la Coppa Italia Serie C. Per Corini c’è tanto lavoro da fare.