«Credo in voi»: Pasini fa quadrato con Diana e squadra

A Salò giornata di chiarimenti. Il presidente sulle parole dopo il pareggio contro l’Ospitaletto: «Ero arrabbiato, ma ora vinciamo col Vicenza»

Il presidente dell'Union Brescia, Giuseppe Pasini © www.giornaledibrescia.it

A iniziative, parole e linguaggio dei corpi, le ombre che si erano allungate dopo il pareggio flop con l’Ospitaletto, si sono ritirate. Poi, conteranno i fatti e quindi conterà la risposta sul campo contro il Vicenza («ripartiamo cercando di batterlo»). Ma nel frattempo, contava – e conta – arrivare alla resa dei conti di domenica con la mente sgombra da crucci e pensieri aggiuntivi rispetto a quelli fisiologici dettati da una classifica che non è quella voluta e da un quadro emergenziale che co