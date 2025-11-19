Brescia, riecco Gallo: dallo strappo nel 2013 alla sfida col Vicenza

L’attuale tecnico dei veneti arrivò come vice di Giampaolo, ma se ne andò subito: la Curva gli contestò alcune dichiarazioni rilasciate al suo arrivo all’Atalanta

Fabio Gallo (a sinistra), qui con Quaresmini dell'Ospitaletto - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Brescia-Vicenza non è una partita come le altre già di suo. Tante sfide, tanti doppi ex, polemiche che alcune volte si sono trascinate oltre il rettangolo di gioco. In tutto ciò si inserisce Fabio Gallo, attuale tecnico dei berici, il quale col Brescia ha una storia in sospeso. Che si interseca tra il suo essere stato calciatore e poi oggi allenatore. Corsi e ricorsi Con il Brescia Gallo ha giocato tre stagioni (’92-’95, una promozione e l’Anglo Italiano in bacheca), e nel maggio del 94 al Vicen