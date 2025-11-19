Giornale di Brescia
Abbonati
Calcio

Brescia, altra tegola: si ferma De Francesco, 2025 finito

Luca Chiarini
Per il centrocampista, che si era fermato nel riscaldamento pre-Ospitaletto, una «lesione miotendinea di grado medio al muscolo semimembranoso della gamba sinistra»
Alberto De Francesco - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it
Alberto De Francesco - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it
AA

Non si attenua l’emergenza in casa Union Brescia. Aimo Diana continua a perdere pedine importanti: l’ultimo in ordine cronologico è Alberto De Francesco, che si era fermato per un problema muscolare nel riscaldamento del derby contro l’Ospitaletto.

Il club comunica che gli esami strumentali «hanno evidenziato una lesione miotendinea di grado medio al muscolo semimembranoso della gamba sinistra». Le sue condizioni, si legge sempre nella nota, «saranno monitorate e rivalutate nelle prossime settimane, al fine di verificare i progressi clinici e definire con maggiore precisione i tempi di recupero».

Trattandosi di una lesione importante, il centrocampista non potrà rientrare in campo prima di gennaio. Il 2025 per lui è dunque già finito. L’ennesima tegola per Diana, che perde il suo uomo più in forma in mezzo al campo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Union BresciaAlberto De FrancescoinfortunioBrescia
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario