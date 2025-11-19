Brescia, altra tegola: si ferma De Francesco, 2025 finito
Non si attenua l’emergenza in casa Union Brescia. Aimo Diana continua a perdere pedine importanti: l’ultimo in ordine cronologico è Alberto De Francesco, che si era fermato per un problema muscolare nel riscaldamento del derby contro l’Ospitaletto.
Il club comunica che gli esami strumentali «hanno evidenziato una lesione miotendinea di grado medio al muscolo semimembranoso della gamba sinistra». Le sue condizioni, si legge sempre nella nota, «saranno monitorate e rivalutate nelle prossime settimane, al fine di verificare i progressi clinici e definire con maggiore precisione i tempi di recupero».
Trattandosi di una lesione importante, il centrocampista non potrà rientrare in campo prima di gennaio. Il 2025 per lui è dunque già finito. L’ennesima tegola per Diana, che perde il suo uomo più in forma in mezzo al campo.
