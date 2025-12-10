Giornale di Brescia
Union Brescia, si punta a chiudere in giornata con Corini

Erica Bariselli
Il presidente Pasini conduce la trattativa in prima persona: sul piatto c’è un contratto di due anni e mezzo
Eugenio Corini - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
Pomeriggio di Coppa Italia, ma soprattutto giornata di nuovo allenatore per l’Union Brescia al lavoro sul sostituto di Aimo Diana. La scelta è stata compiuta ed è Eugenio Corini. L’operazione per il ritorno del tecnico di Bagnolo Mella è molto onerosa a livello economico (e nel conto complessivo c’è da includere anche uno staff di 4-5 elementi) ed è destinata ad abbracciare il futuro, dato che sul piatto c’è un contratto di due anni e mezzo.

Non si tratta di una scelta banale. Questa mattina la trattativa, con il benestare del comitato esecutivo del club, è ripartita e si punta a chiudere possibilmente limando qualcosa al ribasso. Il presidente Pasini conduce la trattativa in prima persona. Sviluppi sono attesi in giornata. Se per qualche motivo con Corini non si arrivasse a chiudere, il piano B è William Viali con altre candidature, più defilate, sullo sfondo.

