Union Brescia, Corini resta il favorito e c’è Viali come piano B

Via libera del comitato esecutivo al nome forte in panchina. Con il bresciano un aggiornamento previsto per stamattina

4 ' di lettura

Eugenio Corini - © www.giornaledibrescia.it

Si sa di chi la panchina non ha più il nome – Aimo Diana –, ma non ancora di chi la panchina l’avrà. Tutti gli indizi convergono sempre sulla strada maestra, quella che ha per destinazione finale Bagnolo Mella e cioé la «Patria» di Eugenio Corini. Ma l’ultima parola non è ancora detta. Tanto che l’Union Brescia ha scelto di approfondire il contatto che era già stato allacciato nella giornata di lunedì con William Viali. E non è tutto: perché Giuseppe Pasini sta svariando pure su altri fronti e h