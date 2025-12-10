Union Brescia oggi a Terni in Coppa Italia: Ferrari guida il gruppo

Fabrizio Zanolini

Alle 18 al Liberati il quarto di finale in gara secca contro la Ternana: l’allenatore si affiderà ad alcuni dei «suoi» ragazzi

2 ' di lettura

Nicola Ferrari sarà in panchina

Che questo quarto di finale di Coppa Italia sia la partita ufficiale con meno pathos in assoluto è dato di fatto. La rivoluzione tecnica in casa Union Brescia ha reso ancora meno attesa una sfida che già un minuto dopo la sconfitta in campionato con il Lumezzane interessava a pochi o nessuno. Anzi. La lunga trasferta tra viaggio d’andata e ritorno toglie ore di lavoro al nuovo allenatore che si ritroverà ad avere solo due giorni pieni (la squadra tornerà a Brescia nella nottata per guadagnare te