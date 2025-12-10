Giornale di Brescia
Abbonati
Calcio

Union Brescia oggi a Terni in Coppa Italia: Ferrari guida il gruppo

Fabrizio Zanolini
Alle 18 al Liberati il quarto di finale in gara secca contro la Ternana: l’allenatore si affiderà ad alcuni dei «suoi» ragazzi
Nicola Ferrari sarà in panchina
Nicola Ferrari sarà in panchina

Che questo quarto di finale di Coppa Italia sia la partita ufficiale con meno pathos in assoluto è dato di fatto. La rivoluzione tecnica in casa Union Brescia ha reso ancora meno attesa una sfida che già un minuto dopo la sconfitta in campionato con il Lumezzane interessava a pochi o nessuno. Anzi. La lunga trasferta tra viaggio d’andata e ritorno toglie ore di lavoro al nuovo allenatore che si ritroverà ad avere solo due giorni pieni (la squadra tornerà a Brescia nella nottata per guadagnare te

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario