Il Brescia cerca la stretta decisiva su Rizzo Pinna

Un poco più vicini, ma ancora lontani. Distanze che possono essere colmate per un affare che da un momento all’altro potrebbe sbloccarsi. Però, in caso, non è ancora il momento giusto.
L’Union Brescia ha puntato già da giorni quello che vorrebbe forse il suo uomo della svolta, quello capace di garantire imprevedibilità, di indirizzare le partite con una giocata o una sgasata improvvise: si tratta di Andrea Rizzo Pinna che da croce dei play off può diventare delizia da assaporare per provare a vincere.
L’Ascoli ha scelto di non riscattare il classe 2000 dal Cosenza col quale aveva pattuito 600.000 euro di prezzo. Gli stessi richiesti in prima istanza al Brescia. Ora la cifra è scesa a 500.000 euro mentre sul piatto il club di Pasini mette 250.000 euro. Che allo stato attuale risulta anche essere la prima vera offerta ricevuta per il giocatore dai calabresi che stanno lavorando sulle cessioni e che avrebbero quindi l’interesse ad accelerare anche per la sua uscita.
Tutta questa fretta non ce l’hanno però Rizzo Pinna e neanche i suoi agenti: si cerca di capire se può maturare qualche opportunità dalla serie B. Però col Brescia i contatti sono quotidiani alla ricerca di un’intesa anche qui, ancora lontana, tuttavia possibile.
Le mosse
Brescia che in ragione delle poche entrate da fare, tutte mirate (e per questo ancor meno da sbagliare) si può permettere di prendersi un po’ di tempo. Rizzo Pinna dunque prima scelta con qualche alternativa sulla sfondo.
Mentre è diventata ufficiale la cessione di De Francesco al Desenzano (dove può accasarsi anche l’attaccante Santini), si cercano possibili soluzioni per altri giocatori in uscita (Cisco, Vido eccetera...).
In difesa potrebbe esserci un innesto, ma prima occorrerà vedere i destini di Pasini, Sorensen e Pilati. Uno di questi tre potrebbe/dovrebbe partire, ma in particolare quest’ultimo verrà meglio valutato da Corini in questo primissimo scorcio di stagione.