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Brescia, ecco Casasola: ufficiale l’acquisto dell’esterno argentino

Due anni di contratto per il classe ‘95 di Buenos Aires, prelevato a titolo gratuito dal Catania: sarà in ritiro con i suoi nuovi compagni
Luca Chiarini

Luca Chiarini

Giornalista

Tiago Casasola
Tiago Casasola

Il Brescia ha la sua freccia sulla destra. È ufficiale l’acquisto di Tiago Casasola, esterno d’esperienza (compirà trentuno anni il prossimo 11 agosto) prelevato dal Catania.

L’intesa

Dopo l’accelerata degli ultimi giorni, la fumata bianca è arrivata ieri: i siciliani hanno acconsentito a un trasferimento a titolo gratuito, risparmiando sull’ingaggio oneroso di uno dei quinti più importanti della categoria.

Casasola firma per due anni, fino al 2028. È l’uomo che voleva Corini: un laterale fisico, bravo a difendere, ma con una buona propensione per il gol. L’argentino ha all’attivo oltre 250 presenze in serie B, oltre a un Mondiale U20 vinto nel 2015 con l’Albiceleste. Sarà a disposizione del suo nuovo allenatore già dal primo giorno di ritiro.

Le prime dichiarazioni

«È stata una scelta facile - le sue parole ai canali ufficiali del club -, soprattutto per il progetto ambizioso che ha questa società. Sono qui per raggiungere il nostro obiettivo, che tutti conoscete».

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