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Il Brescia perfeziona l’operazione marchio e «V»: domani le nuove maglie

Era l’ultimo passaggio formale che mancava dopo l’aggiudicazione di lunedì: «Passaggio che rafforza il progetto volto a garantire continuità alla tradizione calcistica bresciana»
Erica Bariselli

Erica Bariselli

Giornalista

Pirlo, Hubner e Baggio con la maglia del Brescia e la «v» sul petto
Pirlo, Hubner e Baggio con la maglia del Brescia e la «v» sul petto

Non ci sono più dubbi: il marchio storico dell’era Corioni e la «Vu» sono da oggi nella disponibilità totale dell’Union Brescia. Che in una nota comunica che, «in data odierna, è stato perfezionato con atto notarile il contratto di affidamento in licenza d’uso del marchio storico e dei relativi segni distintivi, nella titolarità di Brescia Service S.r.l.

L’affidamento è avvenuto a seguito dell’aggiudicazione della procedura competitiva indetta dalla Curatela, nell’ambito della quale Union Brescia è risultata l’unico soggetto aggiudicatario».

«Passaggio di rilievo»

«Con la sottoscrizione dell’atto notarile – prosegue la nota – si conclude pertanto il procedimento previsto dalla procedura, consentendo al Club di utilizzare ufficialmente il marchio storico e i relativi segni distintivi secondo i termini e le modalità disciplinati dal contratto di licenza.

L’operazione rappresenta un passaggio di particolare rilievo nel percorso di consolidamento di Union Brescia e rafforza il progetto volto a garantire continuità alla tradizione calcistica bresciana, nel pieno rispetto delle procedure e delle istituzioni coinvolte».

Domani, nel giorno del suo primo anno di vita, il club di Pasini presenterà le nuove maglie.

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