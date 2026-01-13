Brescia: Marras porta qualità, per l’attacco spunta Torregrossa

Il colpo è servito. E che colpo. Perché di questo, per Manuel Marras, si tratta. Martedì mattina si è effettivamente verificato ciò di cui c’era il forte sentore nella serata di lunedì: è stata trovata l’intesa – circa 50.000 euro – con la Reggiana. Tempo di «scrivere» e mercoledì, in tempo per la seconda seduta del giorno, quella in programma nel primissimo pomeriggio, Marras debutterà in allenamento con l’Union Brescia.

Si tratta di un rinforzo tanto di spessore quanto di esperienza. Ragazzo descritto da tutti come molto umile, ha tutto, anche caratterialmente, per riuscire a calarsi in una serie C nella quale anche tecnicamente e a livello di bagaglio che si porta appresso, può riuscire a spostare gli equilibri.

Le caratteristiche

Manuel Marras, qui con la maglia del Cosenza

Ha tutto per inserirsi al meglio in un gruppo come quello del Brescia che aggiunge un quinto di qualità. Mancino naturale che gioca a piede invertito, si tratta di un elemento particolarmente abile nell’uno contro uno. È anche importante uomo assist. Il suo massimo come uomo dell’ultimo passaggio – o meglio cross – lo ha dato nella stagione 2023-2024 a Cosenza dove fu protagonista della salvezza.

Un anno dopo la salvezza che gli stessi calabresi ottennero ai danni del Brescia via play out in quella sportivamente tragica notte che fu: nella circostanza Marras era in panchina. Da Cosenza, voluto da Viali che in Calabria lo aveva allenato, il giocatore di Genova è poi passato alla Reggiana: in questa prima parte di stagione ha realizzato un gol e messo a referto 4 assist in 16 presenze. Il che significa che arriva un giocatore già pronto, che deve solo adattarsi. Con il club emiliano è arrivato a scadenza.

L’ingaggio

Col Brescia ha trovato subito un’intesa per due anni e mezzo con un ingaggio da circa 250.000 euro l’anno. Il suo arrivo (che significa concorrenza per Cisco, sulla carta destinato a tornare uomo che può cambiare le partite in corsa) certifica la volontà di Corini di stare su un 3-5-2 classico con l’idea eventualmente di arrivare ad avere alternative per praticare anche un 3-4-2-1: dipenderà dal tipo di mezz’ala che arriverà, se arriverà.

L’attaccante

Se l’innesto di Marras certifica le ottime intenzioni dell’Union alla voce mercato, ora tutte le forze del diesse Ferretti sono concentrate nella caccia alla punta. Col passare dei giorni, quella di Facundo Lescano resta un’opzione tra le favorite – ci sono stati altri contatti tra le parti, fermo restando che a ora l’Avellino non intende abbassare troppo le proprie pretese –, ma non è più la favorita. I radar sono accesi principalmente su elementi in uscita, o in potenziale uscita, dalla serie B. Si sta scandagliando tutto il pensiero e sullo sfondo c’è anche un pensiero che porta alla tentazione di percorrere strade che portano al passato.

A esempio, è stato sondato Gabriele Moncini che tuttavia a Bari si trova bene e che se si muoverà lo farà per rimanere in categoria (sta pensando a lui il Cesena). Soprattutto, non manca lo sguardo su Ernesto Torregrossa il cui ritorno sarebbe particolarmente gradito da Eugenio Corini del quale fu tra gli scudieri nell’annata promozione. Torregrossa è alla Carrarese dove è a scadenza e dove, per scelte tecniche, non sta trovando spazio pur essendo fisicamente a posto (il dubbio riguarda semmai i pregressi dell’attaccante da questo punto di vista). Per ora, quella di Torregrossa è solo un’idea tra tante. Ma non è campata per aria.