Cazzadori, Caccavo e Gallea: i «bresciani» che fanno gola in A e B

Ci sono una prima punta del 2004, una seconda punta anche del 2004 e un difensore centrale del 2005: giocano uno nell’Union Brescia e due nel Lumezzane. In comune, oltre alla territorialità, hanno il fatto che fanno già parecchia gola ai piani alti, che sono già oggetto di attenzioni di mercato. I loro exploit non stanno passando inosservati e attorno alle loro figure si registrano movimenti che alla fine della stagione potrebbe trasformarsi in assalti veri e propri.

In casa Lume

La prima punta è Luigi Caccavo, gioiellino che il Lumezzane ha preso in estate – a titolo definitivo – dall’Ascoli che lo ha liberato. Alto 1.92, tecnico e di movimento, è esploso con la gestione di mister Emanuele Troise. Ha già realizzato 7 gol ed è stato protagonista anche dell’ultima vittoria dei valgobbini contro la Pergolettese: ha propiziato la rete del vantaggio e ha timbrato il 2-0. Attaccante, italiano, 2004 (compirà 22 anni a inizio febbraio), già decisivo, ma con ancora margini: con la penuria che c’è nel ruolo, tra A e B più di qualcuno è pronto a muoversi per un giocatore con le caratteristiche di Caccavo. Legato ai rossoblù solo fino al 2027.

Un colpo di mercato del presidente Caracciolo e dal diesse Pesce al pari di Beidi Gallea, difensore centrale maliano ma arrivato in Italia già a un anno e calcisticamente cresciuto nel Torino (nelle ultime due stagioni in prestito alle giovanili di Cesena e Palermo). È dunque di formazione italiana. Un «plus» nel carnet di caratteristiche che Gallea – inizio di stagione ritardato per problemi fisici – può offrire: notevole fisicità, capacità di lettura del gioco quasi innata trattandosi di un deb. È un talentuoso. E su di lui (contratto fino al 2027) si sono già appoggiati gli occhi di una squadra di A.

Il trascinatore dell’Union

Denis Cazzadori sta trascinando l'Union Brescia - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Ultimo, ma non ultimo, l’altro attenzionato del calcio bresciano è la seconda punta del Brescia Denis Cazzadori (che peraltro la scorsa stagione ha condiviso mezzo campionato al Caldiero proprio con Caccavo) che da circa tre mesi, partito come ultima punta del lotto, sta tenendo in piedi le sorti dell’attacco del Brescia mettendosi a disposizione anche in un ruolo che non è il suo. Per Denis, grande operazione del diesse Ferretti, sono già 6 gol.

La proprietà è del Verona, ma il Brescia lo considera già come suo dato che la formula scelta per il suo approdo qui premia proprio il club di Pasini: scatterà l’obbligo di riscatto in caso di B mentre con la permanenza in C della squadra di Corini è previsto un diritto di riscatto che con certezza il Brescia eserciterà col vantaggio di poter contare su una cifra prefissata che non cambierà a prescindere dall’exploit del giocatore.