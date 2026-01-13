Union Brescia, fatta per Marras: trovato l’accordo con la Reggiana
Al club granata andranno circa 50mila euro più bonus. Contratto importante per l’esterno, che firma per due anni e mezzo
Manuel Marras con la maglia del Cosenza (da Instagram)
Manuel Marras è virtualmente un giocatore dell’Union Brescia. In mattinata il club di Pasini ha trovato l’intesa con la Reggiana per il trasferimento a titolo definitivo dell’esterno.
Limati gli ultimi dettagli, l’accordo è stato raggiunto per una cifra che si aggira intorno ai 50mila euro più bonus.
Marras firmerà un contratto di due anni e mezzo, a 250mila euro l’anno. Sarà a disposizione di Corini già per la sfida di questa domenica con la Pro Vercelli.
