Union Brescia, c’è lesione per Spagnoli: i possibili tempi di recupero
È la settimana che porta al rientro di Valerio Crespi, ma le cattive notizie continuano a piovere sull’attacco del Brescia. Gli esami ai quali si è sottoposto Alberto Spagnoli dopo il problema accusato nella rifinitura pre-Ospitaletto hanno evidenziato una lesione alla coscia della gamba destra.
Lo stop, secondo le prime stime, dovrebbe essere di 15-20 giorni: l’attaccante salterà certamente la trasferta di Vicenza e la gara con il Cittadella, in programma il 3 aprile. Dopo Pasqua verranno effettuate nuove valutazioni: trattandosi della stessa area interessata dal grave infortunio che l’aveva costretto a stare fermo quattro mesi, occorrerà procedere con cautela. Non è dunque escluso che si debbano attendere più di tre settimane per rivederlo in campo: molto dipenderà dalle risposte che il suo fisico darà alle terapie alle quali verrà sottoposto.
Spagnoli era rimasto ai box da inizio novembre a marzo per uno strappo. Corini gli aveva concesso uno spezzone contro l’Alcione, prima del nuovo stop. A questo punto la speranza è di rimetterlo in sesto (e in buone condizioni) per i play off.
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