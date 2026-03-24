Il Brescia dei «nonostante»: miglior difesa e terzo attacco del girone

L’attacco vince le partite, la difesa i campionati. Sir Alex Ferguson la sapeva lunga e i numeri, soprattutto quelli degli ultimi decenni, gli danno perlopiù ragione. Ma è chiaro che, a fronte di una difesa di ferro, ci deve essere anche un attacco a mitraglia sennò il Brescia, questo campionato, se lo starebbe ancora giocando punto a punto con il Vicenza.

Dopo i risultati dell’ultima giornata infatti, quella degli uomini di Corini è la miglior difesa del girone A al pari dei biancorossi veneti che hanno sì vinto a Renate (3-1), ma subendo quel gol che ha pareggiato i conti col Brescia: 21 i gol raccolti in fondo al sacco da Gori che da 287’ (senza considerare i recuperi) non subisce reti, portando a quota 16 i suoi clean sheet, uno in più del collega di reparto vicentino Gagno.

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L’abisso

È scalato di due posizioni l’Alcione che, subendo un secco tris a Novara, è passato in terza posizione come difesa meno perforata con 22 gol al passivo. Il perché dei 22 punti, un abisso, che separano Balestrero e compagni dal Vicenza (che ha festeggiato con 6 giornate d’anticipo la promozione in serie B) è quindi dato dall’attacco: quello dei biancazzurri era partito a mitraglia per poi diventare sempre più anemico per la nota emergenza infortuni che ha falcidiato soprattutto il reparto offensivo, attualmente in micidiale serie negativa aperta fatta di 389’ senza trovare la via del gol.

Gli altri gironi

Valerio Crespi è pronto a rientrare - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Reparto offensivo che, proprio per il fieno messo in cascina inizialmente, resta comunque il terzo (alla pari di Renate e Albinoleffe) più prolifico con le sue 43 reti all’attivo dietro al Trento (50) e alla regina veneta(59), seppur, come detto, in pieno digiuno. Ma per tornare a bomba sulla difesa e sottolinearne l’importanza, diamo uno sguardo agli altri due gironi: nel B, la capolista Arezzo e l’immediata inseguitrice Ascoli hanno entrambe la miglior difesa con 20 reti subite (i marchigiani hanno addirittura fatto un gol in più, 55 contro 54, ma «distribuendoli» peggio visti i 5 punti di svantaggio) mentre nel girone C la difesa impenetrabile è quella della seconda in classifica Catania con 18 gol al passivo contro i 21 dell’imprendibile capolista Benevento che però ha segnato ben 19 reti in più.

Solidità e gol

Eugenio Corini studia le soluzioni per riaccendere l'attacco - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Insomma, il «primo, non prenderle» resta uno dei dogma del calcio, anche se, per puntare in alto, è indispensabile – lapalissiano – abbinare alla fase difensiva quella offensiva, in special modo nell’era dei tre punti a vittoria. Oppure, per dirla alla Zeman, «l’importante è sempre fare un gol in più dell’avversario», quando la filosofia del tecnico boemo si basava solo sull’attacco.

Ma ora, tra il pragmatico Ferguson e l’offensivista ad oltranza Zeman, si colloca il Brescia di Corini, con il tecnico di Bagnolo costretto a fare di necessità virtù. E a puntare sulla sua difesa di ferro cercando però di trovare, a tutti i costi, il modo di ributtarla nel sacco. Condizione indispensabile per tenersi stretto quel secondo posto che vale oro e mantenuto anche grazie ad avversarie che a loro volta non corrono.