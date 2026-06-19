Brescia, Pellegrini primo «acquisto» estivo? Chi è e perché piace a Corini

L’attaccante è reduce da un gran girone di ritorno con il Trento: arrivò a Salò su input di Diana, si è ritrovato dopo un paio di stagioni difficili. È l’unico rientrante da un prestito che ha chance concrete di restare: su Vesentini ci sono Mantova ed Entella