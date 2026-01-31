Giornale di Brescia
Mercato Brescia: è fatta per Mallamo

Erica Bariselli
Arriva dal Sudtirol: è un jolly per la mediana dove può giocare in più ruoli. Adesso possono esserci un’uscita e un ingresso in difesa
Alessandro Mallamo con la maglia del Sudtirol - Foto Instagram/ale_mallamo
Il rinforzo di centrocampo dell’Union Brescia è Alessandro Mallamo, classe 99, jolly per la mediana dove può giocare in più ruoli. Arriva dal Sudtirol in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo in caso di promozione in B e al verificarsi di certe condizioni.

Mallamo è già in viaggio e potrebbe fare in tempo per aggregarsi alla seduta odierna. Altre di mercato: possono esserci un’uscita e un ingresso in difesa.

Argomenti
Union BresciaAlessandro MallamoBrescia
