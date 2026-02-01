Giana-Union, Corini: «Voglio vedere una reazione all’ultima sconfitta»

«Voglio vedere una reazione dopo la sconfitta con il Renate, che è stata immeritata. È importante la risposta a livello nervoso. Sono contento sia per il mercato che per il fatto che ora ho a disposizione un maggior numero di giocatori». Così parla Eugenio Corini in vista del match contro la Giana Erminio. Dopo un periodo buio, l’Union sta tornando a rivedere la luce: «Fortunatamente ora ho maggiori possibilità di scelta, perché sono rientrati alcuni elementi, mentre altri stanno recuperando la forma. Fuori ci sono ancora Di Molfetta, Zennaro, Pasini, Guglielmotti, Mercati, Spagnoli, Boci e Damioli. Da valutare Maistrello. Rientrano però gli squalificati Sørensen e Rizzo, e in più posso contare sul nuovo arrivato, Mallamo».

Quest’ultimo è già arruolabile: «Sono molto felice del suo arrivo. È un giocatore dinamico, con grande qualità. Si è anche allenato in settimana e quindi è a disposizione. Peccato per l’infortunio di Mercati, ma la società ha dimostrato di essere sul pezzo, andando subito a prendere un sostituto».

Voltare pagina

C’è voglia di voltare pagina dopo la sconfitta con il Renate: «In settimana abbiamo lavorato molto su quella partita. Credo di aver trovato gli strumenti adatti per capire cosa non sia andato per il verso giusto. La squadra è stata protagonista di una buona prestazione e ho visto coraggio e voglia di proporre. Il risultato però non ci ha premiato».

Ora bisogna tornare a vincere: »L’ obiettivo primario è vincere ed andare a vedere poi come siamo messi in classifica. Vogliamo raggiungere la miglior posizione possibile, sapendo comunque che il Vicenza davanti è ormai irraggiungibile. La Giana è una squadra tosta: credo che darà fastidio a tutte, perché propone tanto e gioca a viso aperto. Noi abbiamo però i mezzi per poter metterla in difficoltà. E dobbiamo cercare di farlo per riprendere il nostro cammino».