Brescia, la cooperativa del gol ha un nuovo leader: Valerio Crespi

Uscito dal digiuno più lungo della stagione, quattro partite a secco di reti, il Brescia ha riscoperto il piacere della condivisione. Alessandro Lamesta è il diciannovesimo marcatore di questo campionato. Praticamente due squadre. L’unica a tenere il passo dell’Union è la Giana Erminio, anch’essa a quota diciannove giocatori con uno o più gol all’attivo, ma con un dato complessivo nettamente inferiore (34 reti, contro le 46 dei biancazzurri). Il Vicenza che ha cannibalizzato il girone ne ha mandati a segno diciotto.

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Gli altri reparti

Sono numeri importanti, ma anche figli di una necessità: quella di coinvolgere il più possibile altri reparti nelle costruzioni offensive, stanti i continui problemi in attacco. In realtà il Brescia ha sempre avuto questa vocazione, e nel girone di ritorno difesa e centrocampo hanno implementato il loro contributo: l’ultimo difensore a sbloccarsi è stato Frederik Sorensen, con la Virtus Verona, e a cavallo tra gennaio e febbraio Davide Balestrero ha recuperato la vecchia anima da mezzala goleador mettendo sul piatto reti pesanti. Tanto per citare due esempi.

L'Union ha mandato in gol diciannove giocatori diversi - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Il protagonista

La novità è un’altra: c’è un nome che si ripete con maggiore frequenza nei tabellini. È quello di Valerio Crespi, un centravanti. Nulla di strano, non fosse che una simile tendenza si sta producendo in una squadra senza giocatori in doppia cifra, rimasta avvinghiata per mesi alle spalle di Cazzadori (miglior marcatore a quota otto), che ha caratteristiche che si discostano nettamente da quelle di prima punta, ma che quell’abito tattico l’ha forzatamente indossato a lungo.

Così a lungo che oggi, a livello fisico, sta pagando pegno. Un calo fisiologico, quasi inevitabile, dopo quell’interminabile logorio che l’ex Caldiero ha affrontato senza un lamento. Il rischio, insomma, era che là davanti si rimanesse definitivamente a piedi. E invece Crespi, con un tempismo più che mai opportuno, sembra aver ripreso il ritmo delle sue prime settimane a Brescia, quando aveva accumulato quattro gol nelle sue prime cinque partite.

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L’eurogol

Il gran gol di Crespi contro il Cittadella - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Il rientro dall’infortunio, che l’ha costretto a saltare Alcione e Ospitaletto, è stato dirompente: a segno dopo neanche un tempo a Vicenza, si è ripetuto venerdì con il Cittadella con una vibrante pennellata di sinistro dai venticinque metri, forse il gol più bello della stagione in tutto il girone. Valerio sta risalendo rapidamente la classifica marcatori del Brescia: ora le reti sono sei, in undici partite.

È secondo, alle spalle di Cazzadori, con una media di un centro ogni 134’. La migliore in tutto il campionato tra gli attaccanti scesi in campo per almeno novanta minuti. Crespi si sta prendendo il Brescia, e di questo passo il riscatto (fissato a meno di 400mila euro) diventa una prospettiva sempre più concreta. C’è lui in testa alla cooperativa del gol bresciana, che questo sabato ne troverà un’altra (il Lumezzane, quindici marcatori diversi) abituata a declinare al plurale la produzione offensiva.