Brescia, saldo negativo tra andata e ritorno: sei punti in meno

L’andamento altalenante – più da salita e discesa di montagne russe che da semplice cavalcavia stradale, tanto per rendere l’idea del gap tra gli alti e i bassi – del Brescia lascia un po’ attoniti. Quello visto con la Triestina è stato troppo brutto per essere vero. I tre flop nelle ultime cinque (perché il pari con i giuliani ha lasciato l’amara sensazione della sconfitta e ben al di là del mero risultato) dicono di una squadra in difficoltà.

Una squadra che in difficoltà numerica lo è da troppo tempo, e questo nessuno l’ha mai messo in dubbio, ma che, soprattutto nelle ultime due uscite, pare aver perso identità. E con gli ultimi cinque punti lasciati sull’erba dove, rispetto per tutti a parte ma anche senza falsa ipocrisia, l’en plein era nelle aspettative, si allarga il divario tra il cammino nelle prime dodici dell’andata e le prime dodici del ritorno.

Il dato

Sono infatti ben sei i punti in meno raccolti nelle partite di ritorno con le stesse avversarie (il calendario in serie C infatti è simmetrico): 27 i punti messi in cassaforte prima, 21 quelli sommati poi. Certo, i numeri danno sentenze e spesso non raccontano i particolari. Per questo, pur rimarcandoli perché la fredda matematica lo impone, è giusto contestualizzarli. E questo, non vuole certo essere un confronto diretto tra Aimo Diana ed Eugenio Corini perché, per tanti motivi, non è possibile sovrapporne i due percorsi, né tanto meno giudicarne l’operato perché troppe diverse le condizioni di lavoro così come gli uomini a disposizione.

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Triestina - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

I percorsi

Partendo dalle prime dodici, Aimo Diana ha avuto la squadra pressoché al completo (tranne Guglielmotti che si è rotto il crociato nel corso dell’ottava giornata ed è tutt'ora ai box e Luca Vido, in ritardo di condizione e sovente più fuori che dentro) fino all’undicesima. I suoi guai sono cominciati da fine ottobre quando l’intero reparto offensivo, salvo Cazzadori, ha gettato la spugna, segnando il calo della squadra e scavando pian piano verso il suo esonero.

Eugenio Corini ha ereditato dal collega una squadra che era ancora in piena emergenza, squadra che di lì a poco avrebbe perso anche altri numerosi protagonisti per infortuni che si sono poi rivelati molto più gravi del previsto. E se Diana è stato costretto a giocare le sue ultime sei partite senza attacco (abbiamo visto Balestrero nei panni di falso nueve), Corini s’è ritrovato senza quello e, soprattutto, senza centrocampo con i forfait di Di Molfetta, Zennaro, Mercati e, nelle ultime, anche di De Francesco, oltre al «ministro» della difesa Nicola Pasini.

Il mercato

Anche per Di Molfetta il momento è complicato - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Vero che il mercato invernale ha portato alla corte del tecnico di Bagnolo Mella rinforzi di livello per la categoria come, su tutti (Mallamo s’è infortunato subito, Moretti è per ora un buon rincalzo), Marras, Lamesta e Crespi, ma altrettanto vero che alcuni dei recuperati (Maistrello, Di Molfetta ed ora Spagnoli) hanno dimostrato di essere ancora lontani da una forma accettabile, mentre altri attesi a breve in gruppo hanno bisogno di essere ricondizionati. Per una rosa ancora ristretta, ma sufficiente, e l’ha dimostrato, a fornire altro tipo di prestazioni. Ma i freddi numeri se ne fregano e restano. E dicono di quel gap. Che ora rischia di mettere in discussione quel secondo posto conquistato, ma ora da difendere con i denti. Ritrovando quell’identità. Ritrovando se stessi. Prima di subito.

Dal campo

Intanto alla squadra è stata concessa una domenica di riposo: il ritrovo è fissato a Salò per questo pomeriggio. Per l’Alcione potrebbe tornare a disposizione Zennaro, ma vanno valutate le condizioni di Crespi uscito per un fastidio al flessore dopo un tempo e mezzo con la Triestina.