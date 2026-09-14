Union Brescia, cosa manca per il salto di qualità definitivo? Di’ la tua

Primo scontro diretto e prima frenata per l’Union Brescia, che non va oltre lo 0-0 in casa del Trento. Una prestazione, quella dei biancazzurri, che è stata ampiamente insufficiente per oltre un tempo: la squadra ha giocato sotto ritmo, rischiando più volte di andare in svantaggio, senza produrre mai pericoli concreti in fase offensiva.
Nella ripresa c’è poi stata una reazione, e sono arrivate anche le prime occasioni: quelle più clamorose sono capitate sui piedi di Frigerio e Sina, con il Brescia che ha pure recriminato per un rigore solare su Crespi non concesso dall’arbitro Striamo.
Come si inquadra, a vostro avviso, il passo falso dell’Union, che ha così perso la vetta della classifica? E soprattutto, cosa manca alla squadra di Corini per fare il definitivo salto di qualità? Fateci sapere la vostra qui sotto.