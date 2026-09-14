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Union Brescia, cosa manca per il salto di qualità definitivo? Di’ la tua

Un brutto primo tempo a Trento, poi la reazione tardiva: gli uomini di Corini perdono la vetta della classifica e pagano un approccio troppo morbido. In che modo si può alzare il livello?
Uno scatto della sfida di ieri - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
Uno scatto della sfida di ieri - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Primo scontro diretto e prima frenata per l’Union Brescia, che non va oltre lo 0-0 in casa del Trento. Una prestazione, quella dei biancazzurri, che è stata ampiamente insufficiente per oltre un tempo: la squadra ha giocato sotto ritmo, rischiando più volte di andare in svantaggio, senza produrre mai pericoli concreti in fase offensiva.

Nella ripresa c’è poi stata una reazione, e sono arrivate anche le prime occasioni: quelle più clamorose sono capitate sui piedi di Frigerio e Sina, con il Brescia che ha pure recriminato per un rigore solare su Crespi non concesso dall’arbitro Striamo.

Come si inquadra, a vostro avviso, il passo falso dell’Union, che ha così perso la vetta della classifica? E soprattutto, cosa manca alla squadra di Corini per fare il definitivo salto di qualità? Fateci sapere la vostra qui sotto.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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