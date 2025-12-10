Giornale di Brescia
Abbonati
Calcio

Corini-Union Brescia, scatto decisivo: intesa a un passo

Erica Bariselli
L’aggiornamento di stamattina ha consentito di trovare la quadra quasi definitiva. Dopo la gara di Terni nuovo confronto: fiducia massima, si delinea lo staff che lo affiancherà
Eugenio Corini, allenatore ed ex calciatore di Bagnolo Mella - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
Eugenio Corini, allenatore ed ex calciatore di Bagnolo Mella - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
AA

Passi avanti molto concreti e sostanzialmente decisivi tra l’Union Brescia ed Eugenio Corini, che stasera e domani mattina verrà ufficializzato come nuovo allenatore biancazzurro.

L’incontro tra le parti di stamattina ha consentito di trovare la quadra quasi definitiva: restano da sistemare soltanto alcuni passaggi relativi al nutrito staff del tecnico di Bagnolo Mella.

Al suo fianco, come già in occasione dei suoi precedenti a Brescia, ci saranno il preparatore atletico Salvatore Sciuto, il preparatore dei portieri Alessandro Vitrani e il match analyst Matteo Camoni. Quasi sicuramente lo affiancheranno anche altri fedelissimi, come il collabotarore tecnico Stefano Olivieri e l’osservatore Vincenzo Leonardi.

Le parti si riaggiorneranno in serata, dopo la partita di Coppa Italia del Brescia a Terni, per cercare di superare gli ultimi scogli. Ma il più è fatto, e regna la massima fiducia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Union BresciaEugenio CoriniBrescia
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario