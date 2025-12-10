Corini-Union Brescia, scatto decisivo: intesa a un passo
Passi avanti molto concreti e sostanzialmente decisivi tra l’Union Brescia ed Eugenio Corini, che stasera e domani mattina verrà ufficializzato come nuovo allenatore biancazzurro.
L’incontro tra le parti di stamattina ha consentito di trovare la quadra quasi definitiva: restano da sistemare soltanto alcuni passaggi relativi al nutrito staff del tecnico di Bagnolo Mella.
Al suo fianco, come già in occasione dei suoi precedenti a Brescia, ci saranno il preparatore atletico Salvatore Sciuto, il preparatore dei portieri Alessandro Vitrani e il match analyst Matteo Camoni. Quasi sicuramente lo affiancheranno anche altri fedelissimi, come il collabotarore tecnico Stefano Olivieri e l’osservatore Vincenzo Leonardi.
Le parti si riaggiorneranno in serata, dopo la partita di Coppa Italia del Brescia a Terni, per cercare di superare gli ultimi scogli. Ma il più è fatto, e regna la massima fiducia.
