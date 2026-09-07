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Brescia, toccata quota 6.295 abbonati: la campagna resta aperta

Sarà possibile sottoscrivere la propria tessera entro il 16 settembre: ecco come
I tifosi del Brescia - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
I tifosi del Brescia - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

La campagna abbonamenti dell’Union Brescia, arrivata a quota 6.295 tessere sottoscritte, non si ferma: il club fa sapere che resterà aperta fino alle 23.59 di mercoledì 16 settembre.

Sarà possibile attivare il proprio abbonamento online attraverso il circuito Vivaticket, oppure recandosi presso la biglietteria dello stadio Rigamonti, in via Giovanni Novagani 8, nei seguenti giorni e orari:

  • Martedì 8 settembre: 14.00-18.00
  • Mercoledì 9 settembre: 14.00-18.00
  • Giovedì 10 settembre: 14.00-18.00
  • Venerdì 11 settembre: 14.00-18.00
  • Sabato 12 settembre: 14.00-18.00
  • Lunedì 14 settembre: 14.00-18.00
  • Martedì 15 settembre: 14.00-18.00
  • Mercoledì 16 settembre: 14.00-18.00

Durante gli orari di apertura della biglietteria saranno inoltre attivi i servizi di ritiro delle fidelity card e ritiro degli abbonamenti sottoscritti online.

La premiazione

Vareschi in mezzo a Pasini e Olivini - Media house Union Brescia
Vareschi in mezzo a Pasini e Olivini - Media house Union Brescia

A proposito di Rigamonti, nel prepartita di ieri, sul prato dello stadio è stato premiato Mattia Vareschi: bresciano, appena sedicenne, è un calciatore del Team DCP di Union Brescia, «Senza di me che gioco è». Quest’estate si è laureato campione del mondo con la Nazionale Italiana CP, da protagonista. Nel match inaugurale del torneo ha firmato una doppietta, conquistando anche il premio di migliore in campo.

A premiarlo davanti al pubblico del Rigamonti sono stati Giuseppe Pasini, presidente di Union Brescia, e Giovanni Olivini, presidente di Fondazione Union Brescia. Olivini gli ha consegnato una targa celebrativa. Pasini la maglia della gara.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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